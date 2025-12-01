Šéf firmy propagující eutanazii podstoupil asistovanou sebevraždu

Oznámila švýcarská společnost, jejíž šéf svedl několik právních bitev o možnost dobrovolně ukončit život trpícího člověka.
„Až do samého konce života dále hledal cesty, jak pomoci lidem uplatnit jejich právo na svobodu volby a sebeurčení v jejich posledních věcech - a často je našel,“ napsala podle listu The Guardian k jeho úmrtí Dignitas. Společnost dodala, že hodlá v práci pokračovat v duchu svého zakladatele.
Někdejší novinář, z něhož se stal právník, se řadu let věnoval soudním přím o uplatňování práva ukončit život. Jeho úspěchem byl podle společnosti rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2011, který stanovil, že lidé mají právo rozhodnout o způsobu i chvíli svého úmrtí. Ve Švýcarsku je asistovaná sebevražda legální již od poloviny minulého století, Dignitas ale její možnosti rozšířila i na cizince, kteří do země přijíždějí zemřít.
Eutanazie, při níž na rozdíl od asistované sebevraždy lékař či jiný člověk umírajícímu smrtící přípravek přímo aplikuje, ve Švýcarsku legální není. Povolilo ji jen několik zemí světa, mezi nimi Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Kolumbie, Kanada a Indie.