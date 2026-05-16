Poslední ze strůjců masakru ze sedmého října je po smrti, oznámil Izrael

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle izraelských představitelů posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí.
Palestinci truchlí po izraelských náletech zaměřených na Izzadína Haddáda, velitele ozbrojeného křídla Hamásu. (16. května 2026) | foto: Reuters

Haddád se stal lídrem vojenského křídla hnutí po smrti Muhammada Sinvára, jehož izraelská armáda zabila při úderu loni v květnu. Haddád byl nejvýše postaveným představitelem Hamásu, na kterého Izrael zaútočil od začátku příměří zprostředkovaného Spojenými státy loni v říjnu.

Hamás se k jeho smrti dosud oficiálně nevyjádřil. Podle svědků, na které se odvolává Reuters, už dnes ráno jeho „mučednictví“ oznámily mešity ve městě Gaza.

Podle palestinských zdravotníků při večerním útoku na obytný dům a automobil v Gaze zahynulo nejméně sedm lidí včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších bylo zraněno.

Haddád se podle izraelské armády v poslední době podílel na obnově bojových kapacit vojenského křídla hnutí a na plánování četných útoků proti izraelským vojákům i civilistům.

„Po celou dobu války se podílel na zadržování mnoha izraelských rukojmích v zajetí Hamásu. Haddád řídil systém zadržování rukojmích a obklopoval se jimi ve snaze zabránit své likvidaci,“ dodala armáda.

Haddád byl jedním z nejdéle sloužících velitelů Hamásu, ke skupině se připojil už v dobách jejího vzniku. Podle izraelské armády udržoval úzké kontakty s vedením hnutí a sehrál „klíčovou roli v teroristické vládě Hamásu“ nad Pásmem Gazy.

