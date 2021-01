Šéf Twitteru Dorsey hájil blokaci Trumpa, i tak je podle něj selháním

Twitter trvale zablokoval Trumpův účet s 88 miliony sledujících minulý týden. Společnost rozhodnutí odůvodnila hrozbou toho, že prezident bude prostřednictvím platformy nadále podněcovat svoje přívržence k násilnostem.



„Nutnost udělat tyto kroky tříští veřejnou debatu. Rozdělují nás. Omezují možnost pro objasňování, nápravu a poučení. A stanovují precedent, který je podle mě nebezpečný: Moc, kterou má jedinec nebo soukromá společnost nad částí světové debaty,“ napsal Dorsey.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?