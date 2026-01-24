Šéf ukrajinské diplomacie v polemice přirovnal Orbána k Hitlerově poskoku

Andrij Sybiha posléze maďarského premiéra přirovnal k „Hitlerově poskoku“ v osobě Ference Szálasiho. Tento vůdce fašistického režimu Šípových křížů se dostal k moci v roce 1944 po pádu kontroverzního regenta maďarského království Miklóse Horthyho, kterého po kontaktech s Moskvou kvůli separátnímu míru nechal vůdce nacistického Německa Adolf Hitler svrhnout a internovat.
Sybihu mezitím maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinil z vměšování do vnitřních věcí země a tvrdil, že Kyjev by si přál v Budapešti vládu, která by přitakala Bruselu a která by nechala Maďarsko zatáhnout do války. Ale suverénní maďarská vláda bude podle Szijjártóa nadále bránit zemi a národ před „vaší válkou“, zřejmě válkou, kterou před téměř čtyřmi lety proti Ukrajině rozpoutalo Rusko.
Šéf ukrajinské diplomacie v reakci vyzval maďarského protějška, aby věci nazýval pravými jmény: „Blokováním vstupu Ukrajiny do EU se Viktor Orbán dopouští dalšího zločinu proti maďarskému lidu a samotnému Maďarsku. Je zřejmé, že EU je prostorem míru. Vstup Ukrajiny do EU by přiblížil mír a zaručil bezpečnost a prosperitu pro celou Evropu a pro celý maďarský národ. To ale Putin nechce. Chce, aby válka pokračovala. Blokováním členství Ukrajiny v EU Orbán plní Putinova přání. Zároveň Orbán brání nastolení míru v Evropě a dělá z Maďarska komplice kremelského režimu,“ napsal na sociální síti.
„Dnes se Orbán chová ani ne jako Miklós Horthy, ale jako Hitlerův poskok Ferenc Szálasi,“ usoudil Sybiha. „Maďarsko a maďarský lid si to nezaslouží. Maďarsko si nezaslouží, aby se znovu ocitlo na špatné straně dějin – jako komplic nové formy nelidské ideologie, kterou reprezentuje Putinův režim,“ dodal s tím, že Orbán by se neměl bát Ukrajiny, ale maďarského lidu, který je „unavený z vašich lží, vaší kleptokracie a vaší nenávisti“.