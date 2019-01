Šéfa brémské AfD napadla skupina útočníků, utrpěl těžká zranění. Útok měl nejspíš politický podtext

BERLÍN Poslance a šéfa regionální odbočky Alternativy pro Německo (AfD) v Brémách Franka Magnitze napadla v pondělí v podvečer skupina útočníků a způsobila mu těžká zranění. Policie vychází z toho, že útok na vedoucího představitele protiimigrační strany měl politické pozadí. Podobně brutální napadení politiků je ve spolkové republice výjimečné.

Čin se podle policie odehrál kolem 17:20 na Goethově náměstí nedaleko historického centra přístavního města Brém. Trojice zamaskovaných mužů Magnitze podle prohlášení AfD mlátila dřevěnou tyčí, až ztratil vědomí. I když už ležel na zemi, kopali ho hlavy. Rozsah zranění politika, který se zotavuje v nemocnici, je patrný z fotografie, kterou na twitteru zveřejnil šéf strany Jörg Meuthen.



Šestašedesátiletý Magnitz, který byl po útoku převezen do nemocnice, počítá s tím, že v péči lékařů zůstane alespoň do víkendu. Na útok si podle svých slov příliš nepamatuje, protože při něm velmi brzy upadl do bezvědomí. Do budoucna si chce ve městě dávat větší pozor.



¨Brutální útok je potřeba tvrdě odsoudit’

Útok vedle AfD, která hovoří o atentátu a černém dni pro demokracii, odsoudili i zástupci dalších stran. Ministr zahraničí za sociální demokracii (SPD) Heiko Maas na twitteru uvedl, že násilí nikdy nemůže být prostředkem politických sporů a je přitom úplně jedno, proti komu míří. Podobně reagoval i jeden z dlouhodobě nejtvrdších kritiků AfD Cem Özdemir ze strany Zelených. „Kdo bojuje nenávistí s nenávistí, nechá na konci zase zvítězit nenávist,“ poznamenal.



Útok odsoudil i mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert. „Brutální útok na poslance Franka Magnitze v Brémách je potřeba tvrdě odsoudit. Snad se policii podaří pachatele rychle dopadnout,“ napsal na twitteru.

Protestní strana se v posledních měsících stala například v Sasku terčem několika útoků - většinou šlo o poškození jejích kanceláří. Ve čtvrtek dokonce před kanceláří AfD v saském Döbelnu vybuchla nálož. Útoky na svou kancelář nebo auto zažila strana také v Brémách.



Útoky na politiky nejsou v Německu časté. Z posledních let jsou zřejmě nejznámější dva případy. Jedním byl pokus o vraždu současné primátorky Kolína nad Rýnem Henriette Rekerové z roku 2015, při němž málem přišla o život, druhým útok nožem na starostu západoněmecké obce Altena Andrease Hollsteina (CDU). V obou případech byl důvodem napadení nesouhlas s otevřeným migračním přístupem těchto politiků.