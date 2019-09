Pelosiová zahájí proces, který má Trumpa zbavit funkce. Pozitivní zpráva, reagoval prezident

Trump v reakci na zprávy o prohlášení Pelosiové uvedl, že proces by byl pro něj „pozitivní“. Podle AP řekl, že demokraté v prezidentských volbách příští rok prohrají, pokud takzvaný impeachment zahájí. Též podle agentury DPA by zamítnutí obžaloby prezidenta v Senátu během prezidentské kampaně uškodilo demokratům ve volbách.



Pelosiová podle nejmenovaných zákonodárců s vysoce postavenými demokraty soukromě hovořila o možnosti vytvoření zvláštního orgánu, který by měl na starosti ústavní žalobu na Trumpa. Vytvoření orgánu by v tomto případě bylo alternativou k zahájení takzvaného impeachmentu v právním výboru Sněmovny reprezentantů.



Nejnovější vývoj se koná na pozadí rozepře kolem červencového telefonního hovoru Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Deník The Wall Street Journal minulý týden napsal, že šéf Bílého domu opakovaně naléhal na nového ukrajinského prezidenta, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena, syna uchazeče o demokratickou kandidaturu v amerických prezidentských volbách Joe Bidena. Trump veškerá podezření již několikrát odmítl a nakonec oznámil, že ve středu nechá zveřejnit celý neredigovaný přepis hovoru.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....