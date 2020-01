Rakouskou ministryní spravedlnosti je mladá právnička z Bosny. Kvůli svému původu čelí ‚orgiím hněvu‘

VÍDEŇ/PRAHA Přesně sto dní od předčasných parlamentních voleb z konce září 2019 byla v úterý ve Vídni jmenována nová vláda. Největší pozornost v ní budí nejmladší ministryně spravedlnosti všech dob Alma Zadićová. Kvůli bosenskému původu se stihla stát terčem útoků na internetu. Čelí i soudu kvůli obviněním z pomluvy.

Spolkovým kancléřem se stal podruhé ve své kariéře předseda konzervativních lidovců (ÖVP) 33letý Sebastian Kurz. Oproti vládě, kterou vytvořil před dvěma lety s pravicovými Svobodnými (FPÖ), uzavřel tentokrát spojenectví se Zelenými. Pro ně je to největší úspěch od jejich vzniku v roce 1986. Teprve loni se Zeleným podařil po dvouleté vynucené pauze návrat do parlamentu, když získali necelých čtrnáct procent hlasů.

V Kurzově 14členném kabinetu mají čtyři ministry. Mezi nimi budí největší pozornost zejména ministryně spravedlnosti, 35letá Alma Zadićová. Nejen tím, že je vůbec nejmladší šéfkou resortu.

Právnička, která studovala ve Vídni nebo na Columbijské univerzitě v New Yorku a jež pracovala pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii či mezinárodní právní kancelář Freshfields Bruckhaus Deringer, totiž pochází z Bosny a Hercegoviny. Narodila se v roce 1984 v Tuzle, a když tam vypukla v polovině devadesátých let válka, uprchla její rodina do Rakouska. V řadě rozhovorů, které už stihla poskytnout, líčila svou zkušenost s tím, jak jednoduché prý je společnost rozeštvat.

Již od chvíle, kdy začalo být zřejmé, že Zadićová zasedne ve vládě, se spustila hlavně na sociálních sítích lavina nenávistných komentářů. „Zásluhou Kurze bude muslimka z Bosny na ministerstvu spravedlnosti,“ napsal například na Twitteru šéf rakouského krajněpravicového identitárního hnutí Martin Sellner.

Jiní uživatelé sociálních sítí to potom rozvíjeli dál až do podoby tvrzení, že „muslimská ministryně spravedlnosti zavede v Rakousku islámské právo šaría“. Celá kampaň nabrala takovou sílu, že i Zelení uznali za nutné „uklidnit veřejnost“ konstatováním, že ačkoli Zadićová pochází z Tuzly s většinově muslimským obyvatelstvem, ona sama je bez vyznání. Když jí dosavadní ministr spravedlnosti Clemens Jabloner včera předával úřad, odsoudil „orgie hněvu v sociálních médiích“.

Cesta Zadićové k Zeleným nebyla úplně přímočará. Do parlamentu se dostala poprvé v roce 2017 za hnutí někdejšího politika Zelených Petera Pilze. Ten se s bývalou stranou rozešel ve zlém a s novým uskupením slavil úspěch ve volbách. Zelení naopak zůstali těsně před branou parlamentu.

Na rozdíl od Kurze práva dostudovala

Jako poslankyně se Zadićová podílela na práci vyšetřovací komise, která zkoumala rozsáhlé policejní prohlídky v kancelářích rakouské kontrarozvědky (BVT).

Zátah iniciovali lidé z okolí tehdejšího ministra vnitra za FPÖ Herberta Kickla. Důvodem mohla být snaha zajistit materiály sloužící k případné kompromitaci ministrových spolupracovníků s vazbami na pravicověradikální skupiny. Celá záležitost přerostla ve skandál, a evropské tajné služby proto spolupráci s rakouskými kolegy uložily k ledu.

Zatímco Pilz tehdy útočil na koalici hlava nehlava a na mušku si bral zejména kancléře Kurze, Zadićová prý hlavně v těchto případech nápadně mlčela. Mohlo to souviset i s tím, že se s Kurzem znala ze společných vysokoškolských studií, která na rozdíl od pozdějšího spolkového kancléře dokončila.

Cestu do vlády ale Zadićové nakonec otevřel šéf Zelených Werner Kogler. Když ukončila spolupráci s Pilzem, nabídl jí Kogler místo na kandidátce, navzdory nesouhlasu mnoha pravověrných členů strany, kteří ji považovali za kariéristku. Později ji povolal do vládního vyjednávacího týmu.

O rozruch se Zadićová postarala, když loni uveřejnila na Twitteru fotky hajlujícího člena jednoho z pravicových studentských spolků. K tomu napsala: „Žádnou toleranci pro neonacisty, fašisty a rasisty.“ Dotyčný ji pak zažaloval za pomluvu a soud mu dal v první instanci za pravdu. Za pomluvu uložil Zadićové zaplatit odškodnění 700 eur. Politička se odvolala a není jisté, jestli bude v právní při pokračovat i jako nová šéfka justice.