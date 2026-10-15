Portál Meduza připomíná, že ruské soudy poslaly Roldugina do vazby letos v dubnu. Podle serveru tehdy stanice BBC spojovala vyšetřování Roldugina s tím, že zveřejňoval informace o soukromých letech několika ruských podnikatelů, mezi nimiž byl i předseda vládnoucí strany Jednotné Rusko Dmitrij Medveděv. Od začátku června je Roldugin podle Meduzy v domácím vězení.
Se Sokolovem kolegové z redakce ztratili kontakt kolem dvanácté hodiny. Jeho telefony byly nedostupné. Později telegramový kanál Baza, který má podle listu Novaja gazeta úzké vazby na bezpečnostní složky, informoval, že u Sokolova probíhá domovní prohlídka.
List napsal, že za vyslýchaným šéfredaktorem vyrazil právník. Sokolov se později z výslechu vrátil do redakce. Vyšetřovací výbor ho vyslechl jako svědka v případu Roldugina. Více informací Sokolov nemohl sdílet, neboť podepsal příslib mlčenlivosti.
Novaja gazeta, založená v roce 1993, je historicky považována za baštu nezávislé žurnalistiky v Rusku. Kvůli úředním restrikcím, které následovaly po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, musel list v Rusku pozastavit činnost. Později však redakce obnovila provoz webu.
List je známý hlavně vyšetřováním korupce či porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo v minulosti zavražděno, a to včetně Anny Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 ve vchodu do svého domu. Předchozím šéfredaktorem byl do listopadu 2023 držitel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov; z funkce odstoupil kvůli soudnímu řízení, které probíhalo proto, že byl úřady prohlášen za zahraničního agenta.
Ruské úřady na seznam takzvaných zahraničních agentů zařazují jednotlivce i organizace, o nichž se domnívají, že se s podporou ze zahraničí podílejí na protiruských aktivitách. Zařazení na seznam s sebou v Rusku nese dodatečnou byrokratickou zátěž nebo povinnost podrobně vykazovat finance. Lidé nebo organizace ze seznamu musejí na tuto skutečnost upozorňovat u příspěvků na sociálních sítích a u dalších materiálů, které zveřejňují.