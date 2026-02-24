„Toto je (moje) pracovna, tato maličká místnost v bunkru pod Bankovní ulicí, tady se konaly první rozhovory se světovými vůdci na počátku války,“ říká na videu Zelenskyj.
„Zde jsem hovořil s prezidentem (Spojených států Joem) Bidenem a právě tady jsem uslyšel: ‚Volodymyre, jste v ohrožení, musíte okamžitě opustit Ukrajinu. Jsme připraveni v tom pomoci.’ Odpověděl jsem, že potřebuji zbraně, a ne taxi,“ prohlásil ukrajinský prezident. Ve videu se také prochází dlouhými podzemními chodbami.
Prezidentská kancelář se nachází na Bankovní ulici 11. Budova byla postavena v letech 1936 až 1939 na základech starší stavby ze 70. let 19. století.
V budově postavené ve stylu stalinského empíru, s prvky klasicismu a ukrajinského baroka, nejprve sídlil štáb kyjevského vojenského okruhu a později ústřední výbor ukrajinských komunistů, poznamenal portál.