Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Autor: ,
  11:48
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva, upozornil server RBK-Ukrajina.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Toto je (moje) pracovna, tato maličká místnost v bunkru pod Bankovní ulicí, tady se konaly první rozhovory se světovými vůdci na počátku války,“ říká na videu Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva. (24. února 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva. (24. února 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva. (24. února 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru Kyjeva. (24. února 2026)
36 fotografií

„Zde jsem hovořil s prezidentem (Spojených států Joem) Bidenem a právě tady jsem uslyšel: ‚Volodymyre, jste v ohrožení, musíte okamžitě opustit Ukrajinu. Jsme připraveni v tom pomoci.’ Odpověděl jsem, že potřebuji zbraně, a ne taxi,“ prohlásil ukrajinský prezident. Ve videu se také prochází dlouhými podzemními chodbami.

Prezidentská kancelář se nachází na Bankovní ulici 11. Budova byla postavena v letech 1936 až 1939 na základech starší stavby ze 70. let 19. století.

Bankovní 11, Kyjev

Bankovní 11, Kyjev

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V budově postavené ve stylu stalinského empíru, s prvky klasicismu a ukrajinského baroka, nejprve sídlil štáb kyjevského vojenského okruhu a později ústřední výbor ukrajinských komunistů, poznamenal portál.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.