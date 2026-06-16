V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

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  8:53
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Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana Kadyrova i rozhádané ruské opozice. V pondělí Semjona Skrepeckého zastřelili v polském městě Biała Podlaska.
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého

Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého | foto: t.me/SemyonSkrepetsky

Ruský karikaturista Semjon Skrepeckij na protestní akci v Berlíně
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
34 fotografií

Skrepeckého zastřelili v pondělí ráno na parkovišti obytného komplexu. Pachatel po něm údajně několikrát vystřelil z bezprostřední blízkosti. Policie po útočníkovi pátrá a vyzývá svědky, aby se přihlásili s informacemi.

Polská média uvádějí, že vražda nesla všechny znaky veřejné popravy. „Pokud k určité osobě na ulici někdo přijde a začne střílet, tak vše naznačuje tomu, že si to naplánoval. Ale stále neznáme pachatelův motiv,“ uvedl policejní mluvčí Andrzej Fijołek pro stanici TVN.

Portál Wpolsce24 tvrdí, že jednoho podezřelého muže zadržela poblíž běloruského konzulátu. Jiné, zatím nepotvrzené informace uvádějí, že šlo o „taxikáře z Běloruska“, který střelce na místo vraždy přivezl a po útoku se pokusil přeskočit plot konzulátu.

Ruský karikaturista Semjon Skrepeckij na protestní akci v Berlíně
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
34 fotografií

Čtyřiačtyřicetiletý Skrepeckij se narodil na Altaji jako Robert Kuzovkov. Proslavil se jako opoziční bloger, karikaturista a satirik, který se trefoval do ruského vládnoucího režimu. Tvořil karikatury Putina, Ramzana Kadyrova, Alexandra Lukašenka nebo patriarchy Kirilla.

Nešetřil ani opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého označoval za „nejúspěšnější projekt Kremlu“. A kritizoval také ukrajinské úřady. Kvůli tomu byl zařazen do databáze Myrotvorec, shromažďující jména lidí označovaných za nepřátele Ukrajiny.

V roce 2021 emigroval do Polska, aby podle svých slov „unikl pronásledování ze strany Putinova režimu“. Ještě v pátek, na Den Ruska, uspořádal v Berlíně před ruskou ambasádou protestní akci s ikonou, na které zobrazil Putina v náručí Josifa Stalina. Pak si z kalhot vytáhl dvě svázané ruské vlajky a vhodil je do odpadkového koše.

Ve svém posledním příspěvku na Telegramu si pochvaloval, že se akce povedla. „Trik s vlajkou se ruským patriotům moc líbil. Čečenští trolli mi slibují, že sám Kadyrov mě osobně na Putinův rozkaz znásilní,“ napsal Skrepeckij krátce před smrtí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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