Americký Senát a Bílý dům se dohodly na masivním ekonomickém balíčku. Má zmírnit dopad pandemie koronaviru

Washington Vyjednávači obou stran v americkém Senátu a Bílého domu se dohodli na zákonu o masivních ekonomických stimulech, které mají zmírnit dopad pandemie koronaviru na hospodářství. Oznámily to ve středu tiskové agentury. Termín, kdy by zákon mohl být přijat, zatím neupřesnily.

„Máme dohodu,“ řekl novinářům ředitel právního odboru Bílého domu Eric Ueland po dnech vyjednávání o balíčku ekonomických opatření v očekávané hodnotě dvou bilionů dolarů, který má pomoci pracovníkům, firmám a zdravotnickému systému. Dosažení dohody podle agentury Reuters potvrdil také vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell.



Dohoda podle agentury AP vyžaduje ještě dokončení v podobě přeložení do podrobného právnického jazyka. Balíček na záchranu ekonomiky má podle ní poskytnout přímé přímé platby většině Američanů (ve výši 1200 dolarů dospělým, 500 dolarů dětem), rozšíří dávky v nezaměstnanosti a měl by také poskytnout malým podnikům program pomoci ve výši 367 miliard dolarů, aby mohly dál vyplácet mzdy, zatímco pracovníci jsou nuceni zůstat doma. Jeden z posledních problémů k řešení také představovalo 500 miliard dolarů na záruky dotovaných úvěrů pro velké podniky, včetně aerolinek. Významnou pomoc by měly dostat také nemocnice.

Původně se odhadovalo, že Senát by mohl opatření schválit už v pondělí, následně pak Sněmovna reprezentantů. Mezitím ale opoziční demokraté balíček určený na pomoc ekonomice USA blokovali, protože se jim jevilo, že se příliš zaměřuje na pomoc velkým korporacím a neslibuje dost peněz nemocnicím a pracovníkům.

Navrhovaný balíček je v pořadí třetím pokusem Kongresu zmírnit dopady šíření koronaviru, jímž se v USA nakazilo již více než 53 000 lidí a téměř 700 nákaze podlehlo. Karanténní opatření vyhlašovaná v jednotlivých státech zasáhla téměř třetinu všech obyvatel, na mnoha místech prakticky ustala obchodní aktivita.