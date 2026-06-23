Senát USA podpořil rezoluci o ukončení války s Íránem. Obává se kroků Trumpa

Senát, ve kterém mají většinu republikáni se již podesáté pokusil zastavit probíhající válku s Íránem. Úterní výsledek hlasování 50 ku 48 představuje překvapivý obrat.
Přestože je usnesení převážně symbolické, odráží rostoucí obavy řady republikánských zákonodárců jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu, nejen ohledně války, ale také kolem memoranda o porozumění, které Trumpa administrativa uzavřela s Íránem s cílem ji ukončit.
Sněmovna reprezentantů rezoluci schválila již začátkem měsíce. Hlasovala tehdy poměrem 215 ku 208, přičemž čtyři republikáni se připojili k demokratům a hlasovali pro rezoluci o válečných pravomocích.
Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas Kongresu.