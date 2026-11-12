„Tato událost vyvolává značné obavy ohledně schopnosti federální vlády účinně prosazovat naše vývozní kontroly a chránit naši národní bezpečnost,“ uvedli senátoři v dopise zaslaném ministru obchodu Howardu Lutnickovi, ministru zahraničí Marcu Rubiovi a šéfovi kanceláře Bílého domu Stephenu Millerovi.
Kontroverze se tento týden vyostřila na několika frontách poté, co se objevila obvinění, že Huangův vztah s ženou podezřelou ze špionáže napomohl dodávkám čipů společnosti Nvidia do Číny v hodnotě nejméně 7,5 miliardy dolarů (přibližně 165 miliardy Kč) a že Rubio již dříve informoval Trumpa o této záležitosti. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).
„Nadále také není jasné, zda byla přijata odpovídající obranná a kontrašpionážní opatření, nebo zda byla doporučení týkající se národní bezpečnosti odmítnuta,“ uvedli senátoři.
Náhlé odhalení nevěry šéfa Nvidie otřáslo politickou scénou i americkým technologickým odvětvím. Vyvolalo obavy, zda Čína získala informace o nejmodernějších čipech, které firma vyvíjí a které pohánějí AI, a zda došlo k ohrožení americké národní bezpečnosti.
Třiašedesátiletý Huang, který je jedním z nejbohatších lidí na světě, se k aféře přiznal a v otevřeném dopise zveřejněném na webu Nvidie se omluvil své manželce i zaměstnancům firmy. O zjištění amerických zpravodajských služeb, že Huangova přítelkyně shromažďovala informace pro Peking, informoval deník The New York Times. Nvidia v neděli oznámila zahájení nezávislého vyšetřování zpráv, že se Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace.