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Senátoři požádali Bílý dům o uchování dokumentů k vývozu čipů Nvidie do Číny

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  7:05aktualizováno  7:05
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Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026

Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026 | foto: Reuters

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025
Záběr z kamery zachycuje Alici Huangovou a šéfa Nvidie Jensena Huanga v...
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Demokratičtí senátoři Elizabeth Warrenová a Chris Coons požádali administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uchovala veškeré dokumenty související s vývozem čipů společnosti Nvidia do Číny. Děje se tak v souvislosti se skandálem kolem vztahu šéfa společnosti Jensena Huanga s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu, který vyšetřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

„Tato událost vyvolává značné obavy ohledně schopnosti federální vlády účinně prosazovat naše vývozní kontroly a chránit naši národní bezpečnost,“ uvedli senátoři v dopise zaslaném ministru obchodu Howardu Lutnickovi, ministru zahraničí Marcu Rubiovi a šéfovi kanceláře Bílého domu Stephenu Millerovi.

Kontroverze se tento týden vyostřila na několika frontách poté, co se objevila obvinění, že Huangův vztah s ženou podezřelou ze špionáže napomohl dodávkám čipů společnosti Nvidia do Číny v hodnotě nejméně 7,5 miliardy dolarů (přibližně 165 miliardy Kč) a že Rubio již dříve informoval Trumpa o této záležitosti. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).

„Nadále také není jasné, zda byla přijata odpovídající obranná a kontrašpionážní opatření, nebo zda byla doporučení týkající se národní bezpečnosti odmítnuta,“ uvedli senátoři.

Náhlé odhalení nevěry šéfa Nvidie otřáslo politickou scénou i americkým technologickým odvětvím. Vyvolalo obavy, zda Čína získala informace o nejmodernějších čipech, které firma vyvíjí a které pohánějí AI, a zda došlo k ohrožení americké národní bezpečnosti.

Třiašedesátiletý Huang, který je jedním z nejbohatších lidí na světě, se k aféře přiznal a v otevřeném dopise zveřejněném na webu Nvidie se omluvil své manželce i zaměstnancům firmy. O zjištění amerických zpravodajských služeb, že Huangova přítelkyně shromažďovala informace pro Peking, informoval deník The New York Times. Nvidia v neděli oznámila zahájení nezávislého vyšetřování zpráv, že se Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace.

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