jhr Jan Hron Autor:

18:08 , aktualizováno 18:08

Migranty ze Senegalu motivuje k cestě do Evropy nadměrné rybaření, kterého se dopouštějí především čínské lodě. Nedostatek obživy nutí místní odcházet pryč. Tvrdí to nezisková organizace Environmental Justice Foundation (EJF). Někteří migranti tvrdí, že jinak by do Evropy neodešli.