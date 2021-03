Největší senzace sociálních sítí? Trump prý chystá návrat s vlastní platformou

Washington Bývalý prezident Spojených států Donald Trump se v blízké budoucnosti vrátí na sociální sítě, a to prostřednictvím své vlastní platformy. Uvedl to v neděli podle televize Fox News jeden z Trumpových poradců.

Trump byl v době svého působení v prezidentském úřadu velmi aktivní na twitteru, tato platforma však Trumpův účet zablokovala poté, co jeho příznivci 6. ledna pronikli do Kapitolu. Za důvod tohoto opatření označila „nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem“.



„Domnívám se, že návrat prezidenta Trumpa na sociální sítě uvidíme pravděpodobně během dvou až tří měsíců, a to s jeho vlastní platformou,“ řekl televizi Fox News poradce Jason Miller. „Myslím, že to bude největší senzace v sociálních médiích,“ prohlásil. „Každý bude čekat a sledovat, co přesně prezident Trump dělá,“ dodal.

Miller rovněž předpověděl, že Trumpova platforma přiláká desítky milionů lidí. Podrobnější informace o této platformě však neposkytl.