Rusko chce konflikt na Ukrajině ukončit co nejrychleji, řekl Lavrov v Brazílii

„Je jasné, že máme zájem o co nejrychlejší konec konfliktu na Ukrajině,“ řekl šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci se svým brazilským protějškem Mauroem Vieirou. Brazílii poděkoval Lavrov za „pochopení toho, jak situace na Ukrajině vznikla“.

Vieira v pondělí po jednání s Lavrovem uvedl, že jeho země odmítá „jednostranné sankce“ a podporuje kroky vedoucí k příměří včetně Lulova návrhu vytvořit skupinu zemí, které by zprostředkovaly mírové debaty. Prezident, se kterým se má Lavrov také setkat, dříve uvedl, že by v takové skupině měly být vedle Brazílie také Čína a Indie.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Rusko tvrdí, že bylo loni v únoru donucené na Ukrajině zasáhnout, aby před útlakem bránilo ruskojazyčné obyvatelstvo a aby znemožnilo Západu zneužívat Ukrajinu k ohrožování ruské bezpečnosti. Kyjev a Západ naopak uvádějí, že jde o ničím nepodložené záminky k rozpoutání války, jejímž cílem je obsadit ukrajinské území.

Moskva nadále svou rozsáhlou invazi odmítá nazvat válkou a označuje ji jako „speciální vojenskou operaci“. Konec konfliktu je v nedohlednu. Obě strany odmítají vojensky ustoupit a mírové rozhovory ztroskotaly na mrtvém bodě už loni na jaře. Jejich obnovení Kyjev i Moskvy opakovaně odmítly.

Brazílie je první zastávkou na Lavrovově cestě po Latinské Americe, v rámci které navštíví i Venezuelu, Nikaraguu a Kubu. Při návštěvách chce podle ruského ministerstva zahraničí posílit vzájemnou spolupráci na poli politiky, obchodu či vzdělávání a kultury.

Putin ani Zelenskyj se nesnaží o mír

Lula pronesl svá slova v neděli při návratu z Číny, kde jednal se svým protějškem Si Ťin-pchingem. „Rozhodnutí válčit přijaly obě země. Jednáme o vytvoření skupiny zemí, které nemají co do činění s válkou,“ řekl Lula. Brazilský prezident již v minulosti mluvil o svém záměru vytvořit skupinu států, jejímž cílem by mělo být zprostředkování a moderování jednání o míru. Podle Lulových představ by ve skupině měly být vedle Brazílie také Čína a Indie.

Lulova tvrzení v pondělí odmítla Evropská komise. „Rusko nese jako jediné zodpovědnost za nelegální a nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu. Není sporu o tom, kdo je agresor a kdo oběť,“ uvedl mluvčí komise Peter Stano. Podle něj na mezinárodní scéně tuto pozici oficiálně zastává i Brazílie, která schválila ve Valném shromáždění OSN rezoluce, které toto tvrdí.

Lula také v neděli kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského, že se podle něj nijak nesnaží, aby v oblasti zavládl mír. Podle brazilského vůdce USA a Evropská unie přispívají k pokračování konfliktu dodávkami zbraní Ukrajině.

To však Stano rovněž odmítl. „USA, EU a další zahraniční spojenci pomáhají Ukrajině se bránit, protože by jinak čelila zničení,“ uvedl mluvčí komise. „Nezapomínejme, že Ukrajina je obětí, a je tudíž na ní stanovit podmínky, za kterých by mohla zahájit mírová jednání,“ uvedl Stano.

Portugalsko, který je tradičním brazilským spojencem v Evropě, v pondělí uvedlo, že má odlišnou zahraniční politiku od latinskoamerického státu. „Neděláme z toho žádné drama,“ řekl v pondělí šéf portugalské diplomacie Jo?o Gomes Cravinho. Lisabon Ukrajinu podporuje a schválil dodávky zbraní Kyjevu, například tanků Leopard. Předávání zbraní Ukrajině naopak Brazílie odmítá.