Téměř čtyři roky po zahájení ozbrojené invaze na území svého menšího souseda, kterou Moskva označuje za „speciální vojenskou operaci“, se Ukrajina a Západ podle Lavrova musí smířit s realitou v terénu a s faktem, že Rusko převzalo na bojišti iniciativu.
„Naše principiální stanovisko zůstává neměnné. Strategická iniciativa spočívá výhradně na ruské armádě a Západ to chápe,“ uvedl Lavrov.
Ukrajina a západní země musí podle šéfa ruské diplomacie brát v úvahu realitu v terénu. Rusko drží asi 19 procent ukrajinského území a anektovalo čtyři ukrajinské regiony, stejně jako Krym, který protiprávně obsadilo už v roce 2014. Putin v pondělí nařídil armádě, aby zesílila tažení za úplné ovládnutí Záporožské oblasti.
Klíčové otázky ohledně případných územních ústupků ze strany Kyjeva se v současných mírových jednáních, která trvají už přes měsíc, stále nedaří vyřešit. Za jeden z posledních palčivých bodů je po nedělní schůzce na Floridě označili americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.
Lavrov pak v pondělí řekl, že Moskva po nočním útoku ukrajinských dronů na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti reviduje svou vyjednávací pozici. Mírová jednání přesto neopustí. Zároveň uvedl, že útok nenechá bez odpovědi.
Zelenskyj označil tvrzení Moskvy o útoku na Putinovo sídlo za lež s tím, že Rusko chce podle něj jen podkopat pokrok v jednání.
Lavrov v rozhovoru s RIA Novosti dále řekl, že Spojené státy podporují návrh, aby Ukrajina vypsala nové prezidentské volby poté, co mandát Zelenského už loni vypršel.
„Americká administrativa vede aktivní a cílenou zprostředkovatelskou činnost,“ řekl Lavrov a poukázal přitom na telefonické kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Ukrajinské zákony neumožňují vypsání voleb, když je země ve válečném stavu.
Šéf ruské diplomacie také znovu zdůraznil, že pro mírové urovnání je třeba skoncovat s jakoukoli představou přítomnosti sil Severoatlantické aliance na Ukrajině a že Kyjev musí přijmout neutrální status bez jakýchkoli vazeb.
Rusko a Spojené státy pak podle Lavrova nesmí omezovat svou spolupráci pouze na otázku Ukrajiny. „Naše země jsou předními jadernými mocnostmi, stálými členy Rady bezpečnosti OSN a nesou odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,“ prohlásil.
Ostatní země podle něj také čekají na odpověď Spojených států ohledně jednání o strategických jaderných zbraních.
„Nepředbíhejme. Dokud ta smlouva (Nový START) nevyprší, je logické dát americké straně příležitost dokončit komplexní posouzení iniciativy ruského prezidenta Vladimira Putina zmrazit na jeden rok kvalitativní limity smlouvy na dobrovolném základě,“ uvedl Lavrov.
Smlouva Nový START stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Podepsali ji americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv v roce 2010 v Praze.
Platnost smlouvy má po prodloužení v roce 2021 skončit 5. února příštího roku. Rusko svou účast v dohodě pozastavilo v únoru 2023, avšak neodstoupilo od ní.