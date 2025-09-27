Rusko se bude vždy bránit, pohrozil Lavrov Západu na Valném shromáždění OSN

„Rusko je obviňováno, že prý téměř plánuje útok na země Severoatlantické aliance a Evropské unie. Prezident (Vladimir) Putin opakovaně tyto provokace vyvrátil,“ řekl mimo jiné Lavrov, jehož země už přes tři a půl roku vede válku proti Ukrajině a jejíž drony či letadla v posledních týdnech narušily vzdušný prostor Polska, Estonska a Rumunska.
Pokud jde o válku na Ukrajině, zopakoval ruský ministr tvrzení Moskvy, že zůstává otevřená jednání, které se ale musí vést zejména o příčinách konfliktu a právech Rusů a ruskojazyčných obyvatel na ukrajinském území.
„Zatím se nezdá, že by Západ a Kyjev byly ochotné diskutovat vážně,“ nechal se slyšet představitel režimu, který opakovaně odmítl příměří, zatímco Ukrajina s ním souhlasila.
Na pozdější tiskové konferenci ruský ministr poznamenal, že nikdo nečeká návrat k ukrajinským hranicím z roku 2022, bylo by to podle něj politicky slepé.
Lavrov je přesvědčen, že ještě existuje určitá šance pro americko-ruský dialog odstartovaný srpnovým summitem Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljašce. Na americké straně je podle něj vidět ochota k realistickému vyřešení krize a také rozvoji pragmatické spolupráce. Obě velmoci mají podle šéfa ruské diplomacie zodpovědnost za dění na světě.
Na tiskové konferenci na okraj Valného shromáždění se Lavrov zaměřil mimo jiné na Německo, jehož „vojenskou rétoriku“ odsoudil. Mluvil také o údajné militarizaci spolkové republiky, zjevných známkách znovuzrození nacismu a německém cíli podrobit si celou Evropu podobně jako Hitler.
Vláda německého kancléře Friedricha Merze stejně jako vlády dalších evropských zemí zvyšují výdaje na obranu v obavách z rozpínavosti Ruska a také kvůli tlaku Washingtonu, který chce, aby Evropa nesla větší díl zodpovědnosti za svou bezpečnost.
V dalších částech projevu před Valným shromážděním Lavrov kritizoval kroky západních zemí směřující k opakovanému uvalení sankcí na Írán či „brutální zabíjení“ palestinské populace ze strany Izraele, který se podle něj pokouší o převrat s cílem pohřbít rozhodnutí o vytvoření palestinského státu. Vyslovil se také proti izraelským útokům na Írán či Katar.
V oblasti Latinské Ameriky vyzval Lavrov ke zrušení americké obchodní blokády Kuby a vyjádřil solidaritu s Venezuelou, proti jejímž drogovým gangům v poslední době opakovaně zakročila americká armáda.
15. srpna 2025