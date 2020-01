‚Sériový sexuální predátor‘. Muž obviněný ze 136 znásilnění v Británii půjde do vězení na doživotí

Londýn Na doživotí poslal v pondělí britský soud do vězení indonéského studenta, který byl ve čtyřech oddělených procesech usvědčen ze 136 případů znásilnění. Šestatřicetiletý Reynhard Sinaga lákal do svého bytu mladé muže, které omámil a následně sexuálně napadal. Své činy si nahrával na mobilní telefon a fotografoval, informovala agentura Reuters. Soudkyně v severoanglickém Manchesteru Sinaga označila za „zlého sériového sexuálního predátora“ a souhlasila s výrokem jedné z obětí, která jej popsala jako „monstrum“.

Indonéského doktoranda usvědčili, že nalákal celkem 48 mužů, které si vyhlédl v manchesterských klubech, do svého bytu, kde je omámil drogou GHB a následně na ně sexuálně zaútočil. Prokázat se mu podařilo 159 sexuálních trestných činů, z toho 136 znásilnění. Podle policie se ale jeho obětí stalo nejméně 190 mužů, mnoho z nich se však zatím nepodařilo identifikovat.



Sinagovi, který žije v Británii od roku 2007, v pondělí soud uložil doživotní trest s podmínkou, že za mřížemi bude muset strávit nejméně 30 let. Doživotí dostal Indonésan i v předchozích procesech, tehdy ale s podmínkou nejméně dvou desetiletí pobytu za mřížemi.

Jeho propuštění nebude nikdy bezpečné, míní soudkyně

„Podle mě jste vysoce nebezpečný, lstivý a nečestný jedinec, jehož propuštění na svobodu nikdy nebude bezpečné,“ prohlásila v pondělí soudkyně Suzanne Goddardová. Státní zástupce Ian Rushton Sinagu označil za nejhoršího pachatele znásilnění v britských právních dějinách a „možná i na celém světě“.

Sinaga si vyhlížel mladé muže v průměru kolem 21 let, kteří byli podnapilí a byli v baru, klubu nebo jejich okolí sami. Řadu jich nalákal do svého bytu tak, že jim slíbil místo na přespání, možnost dobít mobilní telefon nebo další pití, uvedla agentura Reuters. Většina obětí byli heterosexuálové a na to, co se jim stalo, si po probuzení pamatovali jen velmi málo nebo vůbec.

Dopadnout se Sinagu podařilo až poté, co se jedna z jeho obětí v roce 2017 probrala během útoku, šla na policii a přinesla s sebou i jeden ze Sinagových mobilních telefonů, na kterém byly desítky hodin videí a nejméně 300 000 fotografií pořízených při dalších znásilněních.



Sinaga u soudu tvrdil, že se všemi muži měl dobrovolný styk a plnil jen jejich sexuální fantazie. Chtěli prý mít sex a hrát při tom, že jsou mrtví. Vyšetřovatelé to však označili za absurdní a upozornili, že několik obětí na videích slyšitelně chrápe.