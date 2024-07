Desetkrát zdolala Everest a zažila i domácí násilí. O jejím životě vyjde film

Lhakpa Sherpa nyní žije v Americe poměrně normální život se svými třemi dětmi. Pracuje v obchodě s potravinami a jako uklízečka. O jejím životě by ovšem mohla vyjít bezmála kniha či film.

Takového nápadu se ostatně chytla i společnost Netflix, která o rekordmance natočila dokumentární film Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa, který zrežírovala Lucy Walkerová. Snímek zachycuje život nejen na nejvyšší hoře světa, ale i mimo ni. „Chci lidem ukázat, že ženy to dokážou,“ říká podle stanice BBC hrdě se skleněným pohledem držitelka rekordu.

„Jste výjimečná sportovkyně,“ říká režisérka hlavní hrdince nového filmu během rozhovoru. „Velmi vysoká a silná. Lidé to podceňují. Je to neuvěřitelný úspěch, že jste vylezla na Everest, když ke všemu každý den pracujete,“ dodává Walkerová. „To je pravda. Nejsem sice dobrá ve vzdělání, ale v horách jsem,“ odpovídá s úsměvem Lhakpa Sherpa.

Výstup na Everest je totiž velmi obtížný. Od doby, kdy se před sto lety začaly vést záznamy o horolezectví v této oblasti, zahynulo na nejvyšší hoře světa více než 300 lidí. Je tak nezbytné být ve špičkové kondici. I z tohoto důvodu je na rekordních výstupech překvapivé, že je nepálská horolezkyně zvládá bez většího tréninku. Ve filmu je proto i záběr, jak se šerpové udržují v kondici procházkami v connecticutských horách.

Únik z domácího násilí

Lhakpa Sherpa se narodila v roce 1973 v Himálajích rodině chovatelů jaků a vyrůstala s dalšími deseti sourozenci. Vzdělání v této oblasti nebylo pro dívky prioritou. Svého bratra musela nosit do školy několik hodin přes kopce, ale sama dovnitř nesměla.

Nedostatek vzdělání na horolezkyni tak zanechal trvalé následky. Neumí stále číst a používání dálkového ovladače od televize je pro ni obtížné. V překlenutí digitální propasti jí tak pomáhají její děti – syn Nima narozený na konci 90. let, dvaadvacetiletá Sunny a sedmnáctiletá Shiny.

Po levé straně Jangmu Sherpa, syn Nima Sherpa, rekordmanka Lhakpa Sherpa (uprostřed), dcery Sunny Dijmarescu a Shiny Dijmarescu. (22. července 2024)

Bez školní docházky tak byla patnáctiletá Lhakpa Sherpa odkázaná k práci nosiče na horských výpravách, kde byla často jako jediná dívka. Díky své horolezecké práci se vyhnula tradičnímu domluvenému sňatku. Život se jí ale záhy zkomplikoval, když po krátké známosti v Káthmándú otěhotněla a styděla se jakožto svobodná matka vrátit zpět domů.

Během těhotenství stále lezla, dokud jí to síly dovolily. Právě během jedné cesty narazila na rumunsko-amerického horolezce George Dijmărescu, který utekl z tehdy diktátorského režimu v Rumunsku, a do kterého se zamilovala. V roce 2002 se se Sherpou oženil a usadili se v Connecticutu, kde se jim narodili Sunny a Shiny.

U jejího manžela se začalo ovšem časem projevovat násilnické chování, a to konkrétně v roce 2004, když s horolezeckou skupinou z Nové Anglie vystoupili na Everest. Po dosažení vrcholu narazili na špatné počasí a tím se rychle změnilo i chování samotného George. „Vypadal jako hrom, vypadal jako kulka... křičel a dal mi pěstí,“ vzpomíná horolezkyně, která byla poté v bezvědomí.

„Odveďte odsud ten odpad,“ řekl George podle novináře, který byl součástí výpravy, když táhl Sherpu ze stanu. „Hlasy lidí se změnily ve spoustu ptáků. Viděla jsem před očima celý svůj život. Létala jsem poblíž domu své matky. Viděla jsem skrz všechno... Styděla jsem se za sebe. Chtěla jsem umřít,“ vzpomíná na osudný den rekordmanka. Pak si ovšem vybavila své děti a řekla si, že „není připravená zemřít.“

Hmatatelné trauma

Přesto, že byl tímto činem jejich vztah narušen, zůstali spolu ještě několik let. V roce 2012 ji znovu napadl a musela být hospitalizována. „To byl zlomový okamžik,“ říká. S pomocí sociální pracovnice se přestěhovala s dívkami do ženského útulku, kde začala znovu budovat svůj život.

V roce 2015 se pak manželé rozvedli a Dijmărescu byl odsouzen za porušení veřejného pořádku k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a ročnímu dohledu probačního úředníka. Soud ho shledal nevinným z útoku druhého stupně, protože podle soudních dokumentů neměla žena viditelné zranění hlavy.

Lhakpa Sherpa během expedice na nejvyšší horu světa Mount Everest. (1. ledna 2020)

„Přála bych si, aby všechny ty zmatky zůstaly v tajnosti, nechci, aby to v mém životě všichni věděli,“ rozpovídala se horolezkyně, pro kterou bylo velmi těžké rozebírat jejich vztah v dokumentárním filmu.

„Je to velmi traumatizující a intenzivní. Jsem rozrušená, nespím. Když se o to ovšem dokážete podělit, a dáte lidem najevo, že máte těžké chvíle, mnohem víc vás to s nimi spojí,“ říká Lhakpa Sherpa.

„Boj, kterým jsme jako rodina prošli, a to, jak jsme ho využili k tomu, aby nás posílil, je zásadní součástí příběhu naší matky,“ doplnily její děti, které jsou jí velkou oporou a je vidět, že jsou na ni velmi pyšné.

Sherpa říká, že svým dětem v USA vytváří „lepší život“, a to včetně toho, že jim poskytuje lepší vzdělání. Sama by se pak chtěla v budoucnu živit pouze tím, že by vlastnila svoji průvodcovskou firmou a našla si další sponzory.

Výpravy do hor jsou pro horolezkyni totiž nejen vášní, ale i léčebným procesem. „Svou temnotu nechávám (na hoře) za sebou. Znám hory, přála bych si, abych se o své znalosti a zkušenosti mohla podělit s dalšími lidmi,“ říká na závěr horolezkyně.