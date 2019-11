Sever Anglie sužují záplavy, voda uvěznila desítky lidí v nákupním centru

„Museli jsme si koupit deky a polštáře i jídlo a pití i nové oblečení, protože jsme byli celí mokří,“ sdělila deníku The Guardian dívka, která v nákupním centru nedobrovolně strávila noc s několika přáteli.



Varování před nebezpečím platí například v okolí řeky Don, která vystoupala do rekordní výše 4,573 metru. Další záplavy by podle meteorologů mohly přijít i dnes, později během dne déšť zeslábne. V noci a dalších dnech ale má zase začít pršet.

I’m not worried at all about this. Nope. #sheffield #floods pic.twitter.com/OD9CFFXi4o