Pompézní přehlídka v KLDR. Kim na výročí ukázal i dceru s manželkou

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  12:18aktualizováno  12:18
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Severní Korea uspořádala vojenskou přehlídku k 73. výročí příměří, které v roce 1953 ukončilo boje v korejské válce. Vůdce Kim Čong-un se akce zúčastnil v doprovodu své dcery a diplomatů z Číny a Ruska. Oslavy se podle státních médií nesly ve znamení demonstrace vojenské síly a utužování spojenectví s Pekingem.

Podle severokorejské státní agentury KCNA se přehlídky v Pchjongjangu zúčastnily historické formace symbolizující jednotky z let 1950–1953, následované zástupci moderních pozemních, námořních a vzdušných sil.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v doprovodu své dcery Kim Ču-e a své manželky Ri Sol-ču se účastní akce připomínající 73. výročí příměří v korejské válce v severokorejském Pchjongjangu. (27. července 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní přehlídky připomínající 73. výročí příměří v korejské válce v severokorejském Pchjongjangu. (27. července 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v doprovodu své dcery Kim Ču-e a své manželky Ri Sol-ču se účastní akce připomínající 73. výročí příměří v korejské válce v severokorejském Pchjongjangu. (27. července 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v doprovodu své dcery Kim Ču-e a své manželky Ri Sol-ču se účastní akce připomínající 73. výročí příměří v korejské válce v severokorejském Pchjongjangu. (27. července 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní přehlídky připomínající 73. výročí příměří v korejské válce v severokorejském Pchjongjangu. (27. července 2026)
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Ačkoliv boje na Korejském poloostrově skončily dohodou o příměří z 27. července 1953, Severní Korea tento den slaví jako Den vítězství a oficiálně tvrdí, že ve válce proti silám vedenými Spojenými státy zvítězila, podotýká agentura Jonhap.

Severokorejský ministr obrany No Kwang-čchol ve svém projevu uvedl, že armáda povede zemi do „bezprecedentní éry národní síly“. Samotný Kim Čong-un vojákům vyjádřil podporu a ocenil jejich loajalitu.

Letošní oslavy se nesly ve znamení silného důrazu na vztahy s Pekingem. Publikem podle státních médií „hluboce pohnuly“ záběry zobrazující čínské oběti z války. Kim Čong-un rovněž navštívil hřbitovy padlých vojáků, včetně místa odpočinku 134 příslušníků čínských sil.

Na pietních akcích Kima doprovázela jeho manželka Ri Sol-ču a také jeho dcera Kim Ču-e. Podle zástupce jihokorejského ministerstva pro sjednocení tento krok signalizuje snahu Pchjongjangu předat spojenectví s Čínou další generaci. Poukázal rovněž na to, že zdůrazňování historických vazeb navazuje na červnová jednání Kima s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Korejský poloostrov i více než sedm desetiletí po válce zůstává rozdělený jednou z nejpřísněji střežených hranic na světě. Konflikt totiž neskončil podepsáním mírové smlouvy, ale pouze dohodou o příměří. Severní a Jižní Korea jsou tak technicky vzato stále ve válečném stavu, což se nadále promítá do napjaté bezpečnostní situace v regionu i do osudů rozdělených rodin.

9. února 2023
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