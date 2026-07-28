Pompézní přehlídka v KLDR. Kim na výročí ukázal i dceru s manželkou

Podle severokorejské státní agentury KCNA se přehlídky v Pchjongjangu zúčastnily historické formace symbolizující jednotky z let 1950–1953, následované zástupci moderních pozemních, námořních a vzdušných sil.
Ačkoliv boje na Korejském poloostrově skončily dohodou o příměří z 27. července 1953, Severní Korea tento den slaví jako Den vítězství a oficiálně tvrdí, že ve válce proti silám vedenými Spojenými státy zvítězila, podotýká agentura Jonhap.
Severokorejský ministr obrany No Kwang-čchol ve svém projevu uvedl, že armáda povede zemi do „bezprecedentní éry národní síly“. Samotný Kim Čong-un vojákům vyjádřil podporu a ocenil jejich loajalitu.
Letošní oslavy se nesly ve znamení silného důrazu na vztahy s Pekingem. Publikem podle státních médií „hluboce pohnuly“ záběry zobrazující čínské oběti z války. Kim Čong-un rovněž navštívil hřbitovy padlých vojáků, včetně místa odpočinku 134 příslušníků čínských sil.
Na pietních akcích Kima doprovázela jeho manželka Ri Sol-ču a také jeho dcera Kim Ču-e. Podle zástupce jihokorejského ministerstva pro sjednocení tento krok signalizuje snahu Pchjongjangu předat spojenectví s Čínou další generaci. Poukázal rovněž na to, že zdůrazňování historických vazeb navazuje na červnová jednání Kima s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Korejský poloostrov i více než sedm desetiletí po válce zůstává rozdělený jednou z nejpřísněji střežených hranic na světě. Konflikt totiž neskončil podepsáním mírové smlouvy, ale pouze dohodou o příměří. Severní a Jižní Korea jsou tak technicky vzato stále ve válečném stavu, což se nadále promítá do napjaté bezpečnostní situace v regionu i do osudů rozdělených rodin.
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9. února 2023