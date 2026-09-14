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Vojáci KLDR cvičili ostrými útok na nepřátele. Testovali drony, rakety i střely

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  7:11
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Severní Korea testuje zbraně. (25. června 2026)

Severní Korea testuje zbraně. (25. června 2026) | foto: Reuters

Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Čong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
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Severní Korea otestovala při vojenském cvičení několik typů zbraní včetně útočných dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Manévry měly podle severokorejské agentury KCNA posílit morálku vojáků a jejich schopnost zničit nepřítele na rozkaz. Cvičení se uskutečnilo krátce poté, co Pchjongjang odpálil několik balistických střel krátkého doletu do moře.

„Společného nácviku útoku palebné síly“ se v sobotu zúčastnilo pět armádních jednotek, které otestovaly několik zbraňových systémů, včetně různých útočných dronů, taktických střel s plochou dráhou letu, taktických balistických střel a velkorážných raketometů.

Manévry měly posílit morálku vojáků a zlepšit jejich schopnosti „zcela zničit nepřítele“, kdykoli k tomu bude vydán rozkaz, uvedla KCNA s odvoláním na jednoho z velitelů dělostřelectva.

Sbor náčelníků štábů Jižní Koreje v sobotu uvedl, že Severní Korea odpálila několik balistických střel krátkého doletu do moře u svého východního pobřeží. Tomu předcházelo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Japonska a Spojených států.

Severní Korea v srpnu vypálila přes deset balistických raket krátkého doletu a nařídila své armádě, aby během manévrů Jižní Koreje a USA udržovala plnou bojovou připravenost.

Americký prezident Donald Trump v srpnu náhle oznámil, že rozsah vojenských manévrů, které označil za nepřátelské vůči Pchjongjangu, se omezí. Rovněž uvedl, že očekává setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem do konce letošního roku.

11. října 2025
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