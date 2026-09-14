„Společného nácviku útoku palebné síly“ se v sobotu zúčastnilo pět armádních jednotek, které otestovaly několik zbraňových systémů, včetně různých útočných dronů, taktických střel s plochou dráhou letu, taktických balistických střel a velkorážných raketometů.
Manévry měly posílit morálku vojáků a zlepšit jejich schopnosti „zcela zničit nepřítele“, kdykoli k tomu bude vydán rozkaz, uvedla KCNA s odvoláním na jednoho z velitelů dělostřelectva.
Sbor náčelníků štábů Jižní Koreje v sobotu uvedl, že Severní Korea odpálila několik balistických střel krátkého doletu do moře u svého východního pobřeží. Tomu předcházelo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Japonska a Spojených států.
Severní Korea v srpnu vypálila přes deset balistických raket krátkého doletu a nařídila své armádě, aby během manévrů Jižní Koreje a USA udržovala plnou bojovou připravenost.
Americký prezident Donald Trump v srpnu náhle oznámil, že rozsah vojenských manévrů, které označil za nepřátelské vůči Pchjongjangu, se omezí. Rovněž uvedl, že očekává setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem do konce letošního roku.
|
11. října 2025