KLDR eskaluje napětí, rozmístila dělostřelectvo přímo u hranice

Kim Jo-čong zároveň podle agentury Reuters minulý čtvrtek prohlásila, že Pchjongjang během několika dní uvede do pohotovosti podél celé hranice reproduktory, které budou vysílat proti jihokorejskou propagandu, a že zapojí i další, blíže nespecifikovaná, protiopatření.
Severokorejské dělostřelectvo je pro Soul dlouhodobě hlavní hrozbou. V pátek ale jihokorejská média vyfotografovala obrněné vozidlo, které bylo jasně viditelné přímo poblíž hranice. Podle svědka tam v pondělí už byly tři a jejich hlavně mířily na jih. „Dosud jsem viděl jen v televizi, že Severní Korea nasadila dělostřelectvo, ale když tu oblast vidím na vlastní oči, uvědomuji si, jak reálné to nebezpečí je,“ řekl Jang Gil-seong, 83letý válečný veterán, který bojoval ve vietnamské válce.
Z observatoře Aegibong je z vzdálenosti asi 1,4 km výhled na severokorejský okres Kaephung. „Mám opravdu obavy z toho, kolik úsilí bude Jižní Korea muset vynaložit, aby se na tuto hrozbu v budoucnu připravila a dokázala na ni reagovat,“ dodal.
Analytici identifikovali zbraně jako 122milimetrové samohybné houfnice M-1981, starší severokorejský dělostřelecký systém, který je podle odhadů z konce 70. let. Jejich maximální dostřel činí asi 24 kilometrů, což znamená, že se do jejich dosahu dostávají oblasti jako jihokorejské město Gimpo, kde se nachází pozorovatelna. Jsou ale méně výkonné než novější dělostřelecké systémy, uvedl pro Reuters vojenský expert Yang Uk.
„Považoval bych to spíše za demonstraci palebné síly než za významné zvýšení bojové schopnosti,“ řekl Yang. „Skutečnost, že zbraně umístili na místě, kde jsou dobře viditelné, naznačuje, že je to proto, aby si jich Jihokorejci všimli,“ vysvětlil.
Jihokorejská armáda také popsala zbraně jako starší systém. „Ačkoli Severní Korea ve svých nedávných prohlášeních zmínila nové zbraňové systémy, domníváme se, že tento případ za takový nelze považovat,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci mluvčí Společného štábu v Soulu Jang Do-young.
Napětí mezi Soulem a Pchjongjangem vzrostlo poté, co Jižní Korea připsala výbuch v demilitarizovaném pásmu minulý měsíc severokorejským pozemním minám. Výbuch vážně zranil dva jihokorejské vojáky. Pchjongjang obvinění odmítl a naopak obvinil Soul z toho, že incident zinscenoval.
„Naši vojenští velitelé zdůraznili, že je třeba těmto ničemům dát na vědomí, že naše nové palebné jednotky zaujaly palebné postavení,“ uvedla prostřednictvím státních médií sestra severokorejského vůdce, která je považována za klíčovou postavu režimu. Vyjádření je podle AFP reakcí na varování ze Soulu, který v úterý pohrozil ráznou odpovědí na jakékoli další severokorejské provokace. Kim Jo-čong dále uvedla, že Kim Čong-un „vydal rozkaz k posílení hranice“.