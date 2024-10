KLDR vyhodila do povětří silnice spojující zemi s Jižní Koreou

Zničení silnic by odpovídalo úsilí severokorejského vůdce Kim Čong-una přerušit vztahy s Jižní Koreou, kterou propaganda vykresluje jako úhlavního nepřítele KLDR, napsala agentura AP.

Napětí na Korejském poloostrově se zvyšuje v důsledku eskalující slovní války poté, co KLDR obvinila svého souseda z vysílání dronů nad hlavní město Pchjongjang, kde podle Severní Koreje bezpilotní letouny rozházely nad městem „obrovské množství“ letáků. To KLDR nazvala politickou a vojenskou provokací, která by mohla vést k ozbrojenému konfliktu, poznamenala agentura Reuters.

V předchozí éře uvolňování napětí na poloostrově na přelomu tisíciletí propojily oba státy dvě silnice a dvě železniční tratě, vedoucí přes silně opevněnou hranici. Ale později byl provoz postupně zastaven kvůli sporům o severokorejský jaderný program a dalších problémům, napsala AP.

Mluvčí jihokorejského sboru náčelníků štábů v pondělí odmítl odpovědět na otázku, zda zmiňované bezpilotní letouny řídila jihokorejská armáda nebo civilisté, napsala agentura Reuters.

Podotkla, že týž den severokorejský vůdce Kim Čong-un předsedal poradě s představiteli obrany a bezpečnosti, na které se projednávala otázka, jak zareagovat na „vážnou provokaci nepřítele“, napsala státní tisková agentura KCNA.