Kim Čong-un popřál Putinovi k novému roku. Sdíleli jsme krev, život a smrt, píše

  9:33aktualizováno  9:33
Severní Korea a Rusko sdílely „krev, život a smrt“ ve válce na Ukrajině. Ve svém novoročním přání ruskému vládci Vladimirovi Putinovi to píše severokorejský vůdce Kim Čong-un. Pchjongjang už vyslal bojovat na Ukrajinu po boku Rusů tisíce vojáků.
Rok 2025 byl podle Kima pro vztah mezi Pchjongjangem a Moskvou „opravdu významný“. Vzkaz zveřejnila severokorejská státní agentura KCNA.

Už ve čtvrtek poslal Putin novoroční pozdrav Kimovi. V něm ruský vůdce zmiňuje mimo jiné nasazení severokorejských vojáků v boji proti ukrajinským jednotkám v ruské Kurské oblasti. Podle Putina je nasazení vojáků ukázkou „neporazitelného přátelství“ mezi Ruskem a Severní Koreou.

KLDR poprvé potvrdila vyslání vojáků na Ukrajinu na konci dubna. V prosinci Pchjongjang potvrdil, že v srpnu vyslal vojáky, aby odminovali Kurskou oblast poblíž hranic s Ukrajinou. V polovině téhož měsíce pak Kim uvedl, že při návratu této jednotky padlo nejméně devět vojáků.

Severokorejský a ruský režim se sblížily poté, co na Putinův rozkaz napadli ruští vojáci Ukrajinu v únoru 2022. Kromě vojáků vyslal Kim na pomoc Moskvě také dělostřelecké granáty, rakety a raketové systémy dlouhého doletu. Na oplátku poskytuje Rusko KLDR finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energie.

3. září 2025
