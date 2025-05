S odvoláním na tamní státní agenturu KCNA to napsala agentura AP. Slavnostní spouštění 5000 tun vážícího nového torpédoborce na vodu v přístavu Čchongdžin sledoval vůdce Kim Čong-un. Spouštěné plavidlo ale podle agentury Reuters ztratilo rovnováhu a části dna byly rozdrceny.

„Bez ohledu na to, jak dobrý je stav válečné lodi, sama skutečnost, že nehoda je neodpustitelným trestním činem, zůstává nezměněna. Ti, kdo jsou za ni zodpovědní, se nikdy nemohou vyhnout odpovědnosti za zločin,“ uvedla ústřední vojenská komise.

Vůdce Kim z incidentu obvinil vojenské představitele, vědce a provozovatele loděnice. Vojenská komise si už nechala předvolat správce loděnice Hong Kil Hoa.

„Poškození není vážné a mohlo by být opraveno přibližně do deseti dnů. Trup na pravoboku je poškrábaný a do záďové části vnikla mořská voda,“ uvedla KCNA.

Severokorejská agentura odmítla dřívější spekulace o tom, že na dně trupu zůstaly díry, což se ale nedá nezávisle ověřit. Plavidlo totiž podle informací jihokorejské armády leží částečně ponořené na boku u přístavu. Loď musí být podle Kima opravena před červnovým zasedáním ústředního výboru vládnoucí strany.

KLDR na konci dubna provedla první zkušební střelbu ze svého nového víceúčelového torpédoborce třídy Čche Hjon. Raketové systémy se podle odborníků podobají těm ruským, což nahrává spekulacím o technologické pomoci Moskvy výměnou za severokorejské vojáky bojující po boku Rusů ve válce proti Ukrajině.

Námořnictvo by torpédoborec mělo nasadit v příštím roce a podle expertů hrozí, že by mohl odpalovat jaderné zbraně z moře, dodala agentura Johnap.