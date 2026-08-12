Severní Korea odpálila nejméně jednu raketu z okolí města Wonsan okolo 6:00 místního času (úterý 23:00 SELČ), která uletěla přes 700 kilometrů, uvedl podle agentury Jonhap jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS).
Jihokorejské a americké zpravodajské služby odpálení střely sledovaly a tyto informace sdílely také s Japonskem. Japonská pobřežní stráž dříve podle agentury Kjódó varovala plavidla, aby se ke spadlým troskám nepřibližovala.
Jihokorejský prezidentský úřad pro národní bezpečnost krátce po odpalu svolal mimořádnou schůzku se zástupci obrany a armády, vyjádřil obavy z pokračujících odpalů raket a vyzval Pchjongjang, aby zastavil podobné provokace, které podle něj porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová podle Kjódó nařídila příslušným úřadům, aby shromáždily a analyzovaly informace o odpalu a zajistily bezpečnost letadel a plavidel.
Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi čin podle agentury AFP označil za ohrožení míru a bezpečnosti v regionu a dodal, že Tokio podalo Pchjongjangu protest přes čínské diplomatické kanály.
KLDR odpálila nejméně jednu balistickou raketu krátkého doletu k Japonskému moři i minulý čtvrtek. Učinila tak den poté, co vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong obvinila Japonsko, že se mění ve vojenský stát, kvůli čemuž KLDR podle ní zváží neupřesněné vojenské možnosti.
Odpálení raket se také odehrálo pět dní předtím, než Jižní Korea a Spojené státy zahájí své každoroční společné cvičení Ulchi Freedom Shield, které KLDR ostře odsuzuje a považuje za přípravu invaze. Často jej také využívá jako záminku k vystupňování vlastních vojenských aktivit nebo k testům zbraňových systémů.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu.
Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit s Kimem rozhovory, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
V posledních letech si Kim rovněž posílil své diplomatické postavení rozšiřováním vztahů s Ruskem, jemuž Severní Korea dodává konvenční zbraně a vojáky na podporu války proti Ukrajině. V poslední době také podnikla kroky k posílení vztahů s Čínou, která je jejím tradičním spojencem.