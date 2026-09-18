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Sestra Kim Čong-una hrozí odvetou za cvičení USA. KLDR posílí jaderné zbraně

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  7:07aktualizováno  7:07
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Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong (3. září 2025)

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong (3. září 2025) | foto: Profimedia.cz

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Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una Kim Jo-čong varovala před „útočnější“ reakcí Pchjongjangu na vojenská cvičení Spojených států a jejich spojenců. Za hlavní zdroj rostoucího napětí na Korejském poloostrově označila manévry vedené USA a zároveň uvedla, že Severní Korea bude dál posilovat svůj jaderný arzenál.

„Současná situace, v níž nepřátelské akce proti KLDR dosahují nových rekordů, zdůrazňuje potřebu dosáhnout rekordů i v našich vlastních protiopatřeních, ať už proporcionálních, anebo ofenzivnějších,“ řekla Kim Jo-čong.

Mladší sestra Kim Čong-una oficiálně působí jako ředitelka oddělení pro všeobecné záležitosti Ústředního výboru Korejské strany práce, vládnoucí strany v Pchjongjangu. Je považována za klíčovou postavu režimu a často se vyjadřuje na téma odsouzení nepřátel země, poznamenala agentura AFP.

Připomněla, že od 29. srpna do 10. září pořádaly Spojené státy, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Kanada a Nový Zéland každoroční společné námořní cvičení „Pacific Vanguard“ v okolí amerického ostrova Guam v Tichém oceánu. Podle amerických ozbrojených sil bylo cílem cvičení posílit schopnost zúčastněných zemí uskutečňovat společné námořní operace v regionu.

„Pravidelná válečná cvičení pořádaná Spojenými státy jsou hlavním zdrojem neustále se zhoršující situace na Korejském poloostrově a v regionu,“ prohlásila Kim Jo-čong. Cvičení označila za „válečnou hru vedenou USA“ a varovala, že „naše vůle bránit naši suverenitu bude vyjádřena jasnějšími kroky a nikdy, nikdy nedojde ke změně v kurzu zesilujícího odstrašování jadernou válkou“.

„Znovu připomínám nepříteli, že pokud se ukáže, že nejvyšší zájmy našeho národa, stejně jako jeho vojenská suverenita a regionální bezpečnostní prostředí, byly jejich vojenskými manévry vážně porušeny, ozbrojené síly KLDR provedou příslušná opatření v souladu se svými ústavními povinnostmi a zmobilizují všechny dostupné prostředky k boji,“ dodala.

Severní Korea uskutečnila svou první zkoušku jaderné zbraně v roce 2006 a od té doby vyvinula širokou škálu balistických raket. Jaderné zbraně pokládá za konečnou záruku přežití režimu. Země, která je předmětem přísných sankcí OSN, se od krachu druhé schůzky mezi Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2019 nevrátila k jednáním o svém jaderném programu.

Kim Jo-čong ve čtvrtek odmítla obnovené výzvy k denuklearizaci KLDR, které zazněly na konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), a znovu potvrdila postoj Pchjongjangu, že status země jako státu disponujícího jadernými zbraněmi je nezvratný, podotkla agentura Reuters.

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