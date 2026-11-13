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FBI varuje před severokorejskými hackery. AI jim pomohla k podvodům za 8,7 miliardy

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  7:39aktualizováno  7:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Severokorejští hackeři ukradli za posledních 18 měsíců kryptoměny za více než 400 milionů dolarů (8,7 miliardy Kč). K podvodům přitom podle FBI využívali tajně pořízené záznamy z webkamer a nástroje umělé inteligence, s jejichž pomocí falšovali videohovory. Pchjongjang obvinění odmítl a označil je za absurdní politickou provokaci.

Hackeři podle FBI používali metodu označovanou jako FaceStealer, která kombinuje sociální inženýrství s prvky umělé inteligence. Podvodníci při videokonferencích zneužívali tajně pořízené záběry, aby oklamali své oběti. Pomocí AI rovněž vytvářeli falešná videa neboli deepfakes známých a vlivných osobností, jejichž podobu pak nasazovali k získání důvěry vytipovaných lidí.

Americké úřadům se podařilo narušit cloudovou infrastrukturu, kterou hackeři při operacích využívali, a zajistit více než 900 videozáznamů obětí z celého světa. FBI varovala, že terčem podobných útoků se může stát kdokoli, kdo vlastní kryptoměny nebo v tomto odvětví pracuje.

Podle ředitele operací kybernetické divize FBI Bretta Leathermana využívá severokorejský režim peníze z krádeží k financování svého nelegálního zbrojního programu. FBI zároveň spojila Severní Koreu s rozsáhlou krádeží virtuálních aktiv z kryptoměnové burzy Binance z konce října, při které podle ní zmizely kryptoměny v hodnotě přes šest miliard dolarů. Útok má na svědomí skupina známá jako TraderTraitor.

Pchjongjang veškerá obvinění Spojených států odmítl. Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong je označila za absurdní rétoriku, snahu vykreslit Severní Koreu jako kybernetický zločinecký stát a za vážnou politickou provokaci.

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FBI varuje před severokorejskými hackery. AI jim pomohla k podvodům za 8,7 miliardy

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