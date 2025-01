Chci žít tady, prosí zajatý Severokorejec. Doma mu hrozí mučení, zajímá se i Soul

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ukrajina je připravená předat Kim Čong-unovi jeho vojáky, pokud může zorganizovat jejich výměnu za naše bojovníky, které v Rusku drží jako zajatce,“ uvedl Zelenskyj na platformě X ke zveřejněnému videu vyslýchání zajatého severokorejského vojáka.

„Pro ty severokorejské vojáky, kteří se nechtějí vrátit, mohou existovat jiné možnosti. Zejména ti, kteří projeví přání přiblížit mír šířením pravdy o této válce v korejštině, budou mít tuto možnost,“ dodal ukrajinský prezident. Podle něj Ukrajinci nepochybně zadrží další Severokorejce.

Na videu zajatec ležící na posteli s obvázanou rukou říká, že by rád zůstal na Ukrajině. Dodává však, že pokud dostane příkaz se vrátit do své rodné země, tak to učiní. Druhý voják s obvázanou hlavou na otázku, zda chce zpátky do KLDR, odpovídá, že ano.

Jihokorejská rozvědka v pondělí sdělila jihokorejským poslancům, že ani jeden ze dvou zajatých severokorejských vojáků nevyjádřil přání vyhledat azyl v Jižní Koreji, tradičním útočišti pro Severokorejce. Soul je nicméně s Ukrajinci v kontaktu a je ochoten záležitost probrat, kdyby se tak stalo. Jihokorejská rozvědka se účastní výslechů a potvrdila zajetí dotyčných.

Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení by povolení azylu pro severokorejské vojáky vyžadovalo důkladný přezkum mezinárodního i jihokorejského práva a konzultace se spřízněnými zeměmi. List The Guardian podotýká, že i když by jejich případ byl bezprecedentní, teoreticky by i oni měli mít nárok na stejné zacházení jako kterýkoli jiný severokorejský uprchlík, který přeběhl k jižnímu sousedovi.

„Podle našich ústavních hodnot severokorejští vojáci náleží mezi naše občany, takže přání zajatých severokorejských vojáků jsou nejdůležitější. Pokud by si přáli přeběhnout (do Jižní Koreje), bude to jihokorejská rozvědka aktivně konzultovat s Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl jihokorejský poslanec Lee Sung-kwon. Jižní Korea neuznává KLDR jako suverénní stát, ale jako nelegitimní režim na jejím území.

Podle Leeho Severokorejci též zřejmě mají příkaz spáchat sebevraždu v případě, že by jim hrozilo zajetí. Lee novinářům řekl o případu vojáka, který se snažil s výkřikem „generál Kim Čong-un“ zabránit zajetí odpálením ručního granátu. Ukrajinci jej ale zastřelili, než tak učinil.

Sebevražedné tendence Severokorejců odkrývají jejich složité postavení, v němž se v případě zajetí ocitnou. KLDR ani Rusko oficiálně nepřiznaly, že severokorejští vojáci bojují v ruské Kurské oblasti s ukrajinskými silami. Pro oba státy tak oficiální důkazy jejich vojenské spolupráce představují komplikace, kterým se zřejmě Kimův režim snaží bránit právě příkazem, aby se vojáci raději zabili, než aby padli do nepřátelských rukou.

The Guardian podotýká, že severokorejským zajatcům pravděpodobně hrozí v případě vracení se do vlasti tvrdý, mučivý výslech, proč nespáchali sebevraždu. Mohou být popraveni jako zrádci.

List naznačuje, že jejich nejlepší šance na přežití představuje zmíněný nový život v Jižní Koreji. Ta z přeběhlíků ze severokorejské armády může profitovat, protože mohou poskytnout informace o povaze severokorejského zapojení do války na Ukrajině.

„Jejich přeměna z elitních vojáků sloužících dynastii Kimů na občany svobodné a demokratické země by pro Soul znamenala také velký propagandistický úspěch,“ dodává The Guardian.