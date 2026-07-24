Prvního letošního turnusu, který začal v neděli, se účastní přes čtyři sta ruských školáků. Téměř polovina z nich pochází z Přímořského kraje sousedícího se Severní Koreou, jak na sociálních sítích uvedlo tamní ministerstvo pro mezinárodní vztahy.
Letošní tábor na rozdíl od ročníků, které následovaly po covidové pandemii, sdružuje nejen severokorejské a ruské děti, ale také jejich vrstevníky z Číny. Podle fotografií ze státních médií Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) ale většina účastníků pochází z Ruska, jak informuje portál NK News.
Songdowon, ležící na východním pobřeží Koreje nedaleko města Wonsan, funguje od roku 1960. Před pandemií ho navštěvovali také táborníci z Afriky, Jižní Ameriky i Evropy.
Zařízení se nedávno stalo terčem kritiky, když v roce 2024 znovu otevřelo dveře mládeži z ruských vlasteneckých spolků a obnovilo programy pro děti z ruskými silami kontrolovaných územích Ukrajiny. To se nelíbilo lidskoprávním aktivistům, kteří vyjádřili obavy, že ukrajinské děti byly do zařízení posílány nedobrovolně – za účelem politické indoktrinace a vojenské přípravy.
Spojené království následně na instituci uvalilo sankce. Toto rozhodnutí zástupci Ruska i Severní Koreje kritizovali. Situace vyústila odvoláním severokorejského velvyslance z Londýna.
Čínské děti nyní Korea přijala krátce nato, co minulý týden nejvyšší ideologický představitel Pekingu Wang Chu-ning zavítal do nedaleké turistické zóny Wonsan Kalma. Tato přímořská oblast s několikakilometrovými plážemi byla otevřena teprve loni.
Tehdy byli prvními zahraničními návštěvníky Wonsan Kalma ruští cestovatelé. Turistům z Číny a dalších zemí Severní Korea dosud znovu neotevřela své hranice zavřené od roku 2020, kdy téměř celý svět začal bojovat s pandemií nemoci covid-19.
Odborníci podle serveru již dříve naznačili, že právě přivítáním čínských školáků na mezinárodním táboře může země „testovat vody“ předtím, než se rozhodne otevřít hranice čínskému cestovnímu ruchu.
Čínský prezident Si Ťin-pching jednal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem letos v červnu, kdy diskutovali i o zintenzivnění mezilidských kontaktů. Právě to by podle webu mohlo být předzvěstí oživení vztahů v oblasti cestovního ruchu.