Severokorejci zůstávají v ruské válce mimo frontu a vyrábí drony, uvádí Kyjev

  19:44
Rusko nadále využívá Severokorejce ve válce proti Ukrajině, ačkoliv je nyní nenasazuje do bojů v první linii na frontě. V Rusku podstupují výcvik a také se zapojili do výroby dronů. Uvedl to náčelník ukrajinského generálního štábu Andrij Hnatov v rozhovoru poskytnutém agentuře Ukrinform.
Snímek zveřejněný ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským 17. prosince...

Snímek zveřejněný ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským 17. prosince 2024 ukazuje několik mužů, kteří se kryjí za stromy. Jde o severokorejské vojáky, kteří se právě zúčastnili útoku na ukrajinské pozice. | foto: Profimedia.cz

V Moskvě se mezitím setkali ruský ministr obrany Andrej Belousov a jeho protějšek z KLDR No Kwang-čol, který podle ruské agentury TASS ujistil, že KLDR nadále bude „plně podporovat boj vlády, armády a lidu Ruska pod vedením soudruha prezidenta (Vladimira) Putina“.

„Kontingent (severokorejských vojáků) je nasazen v Kurské oblasti (na západě Ruska), kde absolvují výcvik. Tvrdí se také, že prý jde o ženijní jednotky, které se mají postarat o odminování území,“ řekl ukrajinský generál.

Rusové podle něj rovněž využívají pracovníky z KLDR ve zbrojovkách, zejména při výrobě dronů Geraň, což jsou kopie íránských dronů Šáhed, které se vyrábějí v Jelabuze v ruském Tatarstánu. Tam podle dosud neprověřených informací může pracovat okolo 20 000 Severokorejců. „To také představuje účast v konfliktu,“ řekl Hnatov.

KLDR podle jihokorejských zdrojů poskytla Moskvě zbraně a munici za téměř deset miliard dolarů, na oplátku získává technologickou pomoc. Pchjongjang loni vyslal okolo 13 000 vojáků do ruské Kurské oblasti, kam v srpnu 2024 vpadly ukrajinské jednotky.

Podle odhadů byly tisíce Severokorejců zabity či zraněny v bojích. Podle jihokorejské rozvědky se KLDR chystá vyslat do Ruska dalších 6000 vojáků, kam už dorazila tisícovka ženistů. KLDR kromě ženistů dříve přislíbila i 5000 armádních stavebních dělníků, kteří mají pomoci při rekonstrukci Kurské oblasti.

