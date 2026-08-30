U Kypru se převrhla loď s 270 lidmi, šest z nich zemřelo

Ministr dopravy Severního Kypru Erhan Arikli agentuře Anadolu sdělil, že na palubě bylo 267 osob, z toho 259 cestujících a osm členů posádky. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda, informovala Anadolu. Plavidlo mířilo do tureckého přístavu Taşucu v provincii Mersin ve východním Středomoří.
Videozáznamy zachycují lidi v červených záchranných vestách, jak sedí či stojí na převráceném plavidle, zatímco k nim úřady vysílají plavidla pobřežní stráže i soukromé lodě, aby je dopravily na břeh. List Kibris podle agentury Reuters uvedl, že plavidlo, které bylo podle některých zpráv katamaránem, začalo nabírat vodu zhruba čtyři míle od pobřeží.
Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. Stát na severu Kypru ale uznává Turecko jako jediná země na světě. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.