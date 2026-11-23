Mnozí z přetrvávající situace viní úřady a nefunkční byrokracii. Úřady již v minulosti proti trojici majitelů zvířat zakročily. Proti jednomu z nich podnikly právní kroky, proces však narušila byrokratická chyba.
Potravinová a veterinární agentura již v roce 2024 vydala rozkaz k zabavení stáda. Ten však dodnes nebyl vykonán. Počet krav ve stádu vzrostl za poslední čtyři roky ze 400 na více než tisícovku.
Například jednomu muži z předměstí krávy zničily více než 150 ovocných stromů. Dalšímu dobytek ušlapal květiny. Podle starosty loni některá ze zvířat pošla v blízkosti hlavního městského zdroje vody, což mohlo způsobit otravu zásob. Skot také bloudí na nedalekou dálnici vedoucí do sousedního Bulharska a ohrožuje provoz.
„Za všechno, co se nám děje, může vláda. Tahle i všechny předchozí,“ uvedla jedna místní obyvatelka. „Trpíme všichni, lidé i zvířata,“ dodala. Mluvčí vlády na žádost agentury AP o komentář ihned neodpověděl.
Dočasný stav nouze by podle starosty zajistil finance i další zdroje potřebné k vyřešení problému. Podle AP by současná hodnota stáda mohla být až 570 tisíc eur (bezmála 13 milionů Kč). Někteří z obyvatel poukazují na to, že by vláda mohla krávy za příznivé ceny prodat občanům, což by v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, pomohlo.
„Severní Makedonie dováží maso, mléko, zeleninu i ovoce, zatímco se krajinou volně prohání tisícovka krav a ničí farmy,“ postěžovala si žena z města. „Nedává to smysl,“ dodala.