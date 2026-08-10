Severokorejští hackeři využívají AI. Analyzují s ní data i tvoří podvody

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  10:51aktualizováno  10:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Severokorejská hackerská skupina Kimsuky začala při svých útocích využívat umělou inteligenci. Podle kyberbezpečnostní společnosti Genians ji používá například k analýze odcizených dat nebo tvorbě věrohodnějších podvodných zpráv. Výzkumníci narazili také na podvodné finanční a kryptoměnové dokumenty, které zřejmě vznikly s pomocí AI.

Podle analýzy severokorejská skupina zprovoznila nástroje umožňující provozovat a spravovat velké jazykové modely přímo na vlastních počítačích, například Ollama, GPT4All a Msty. Využívá také technologii RAG pro vyhledávání a práci s dokumenty, pomocí které může zpracovávat citlivá data bez jejich odesílání externím poskytovatelům AI.

Genians na infrastruktuře spojené s kampaní objevila také nástroje pro vývoj takzvaných AI agentů, software pro převod řeči na text a program Cursor, což je kódovací nastroj podporovaný AI. Zjištění podle firmy naznačují, že Kimsuky se snaží AI využít k automatizaci a zefektivnění různých částí svých kybernetických operací.

Genians také uvedla, že objevila podvodné dokumenty zaměřené na finance a kryptoměny, které zřejmě vytvořila AI. Materiály byly podle firmy vytvořeny tak, aby vypadaly jako skutečné investiční zprávy a další běžné pracovní dokumenty.

KLDR již řadu let využívá hackerské skupiny napojené na stát ke špionáži, krádežím peněz a generování příjmů, uvádějí americké a jihokorejské úřady i odborníci na kybernetickou bezpečnost.

Americké ministerstvo financí v roce 2023 uvalilo sankce na skupinu Kimsuky, kterou označilo za kyberšpionážní skupinu kontrolovanou severokorejskou vládou. Podle něj skupina získávala zpravodajské informace na podporu strategických cílů Pchjongjangu.

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