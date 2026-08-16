Na severovýchodě Španělska zahynul voják, který pomáhal s hašením požáru

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  21:15aktualizováno  21:15
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Hasiči bojují s ohni nedaleko obce Formariz v provincii Zamora ve Španělsku...

Hasiči bojují s ohni nedaleko obce Formariz v provincii Zamora ve Španělsku (29. července 2026) | foto: Reuters

Hasiči se snaží uhasit ohniska požáru po lesním požáru ve Španělsku. (14. srpna...
Hasiči se snaží uhasit ohniska požáru po lesním požáru ve Španělsku. (14. srpna...
Hasiči bojují s ohni nedaleko obce Formariz v provincii Zamora ve Španělsku...
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Při hašení rozsáhlého lesního požáru v Aragonii na severovýchodě Španělska v neděli zemřel voják. S plameny hasiči bojují už od pondělí. Přiblížily se až ke klášternímu komplexu San Juan de la Peňa, který patří k symbolům Aragonie.

Hasičům v uplynulých dnech komplikoval zásah nepředvídatelný vítr i vedro. Plameny se rozšířily na plochu 16,6 hektaru a vynutily si evakuaci více než 1000 obyvatel několika vesnic.

Španělsko i další evropské země letos v létě zažily už několik vln mimořádně vysokých teplot. Horké počasí doprovázené suchem vytváří ideální podmínky pro vznik požárů v lesích i další vegetaci.

Změny klimatu prodlužují a zesilují extrémní projevy počasí. Přicházejí také častěji než dříve, uvedla s odkazem na vědce agentura AFP.

Část oblasti Kastilie-León na severozápadě Španělska v sobotu odpoledne zasáhla silná bouřka, která způsobila bleskové povodně a sesuvy půdy. Dvě ženy zahynuly a dvě děti utrpěly zranění.

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