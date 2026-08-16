Na severovýchodě Španělska zahynul voják, který pomáhal s hašením požáru

Hasičům v uplynulých dnech komplikoval zásah nepředvídatelný vítr i vedro. Plameny se rozšířily na plochu 16,6 hektaru a vynutily si evakuaci více než 1000 obyvatel několika vesnic.
Španělsko i další evropské země letos v létě zažily už několik vln mimořádně vysokých teplot. Horké počasí doprovázené suchem vytváří ideální podmínky pro vznik požárů v lesích i další vegetaci.
Změny klimatu prodlužují a zesilují extrémní projevy počasí. Přicházejí také častěji než dříve, uvedla s odkazem na vědce agentura AFP.
Část oblasti Kastilie-León na severozápadě Španělska v sobotu odpoledne zasáhla silná bouřka, která způsobila bleskové povodně a sesuvy půdy. Dvě ženy zahynuly a dvě děti utrpěly zranění.