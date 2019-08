Severokorejská raketová sezona naplno propukla. ‚KLDR bude ve ventilování hněvu pokračovat,‘ míní analytik

SOUL/PRAHA Severní Korea v průběhu jednoho týdne odpálila několik střel krátkého doletu. Tentokrát v noci na středu z východního pobřeží. Sezona severokorejských raket tak úspěšně pokračuje. Podle analytiků se však změnil důvod – vůdce Kim Čong-un již nežádá humanitární pomoc, ale protestuje proti cvičení Jižní Koreje a USA.

Jako již tisíckrát odehraná písnička působí severokorejské středeční odpálení střel krátkého doletu. Stejná situace byla v létě 2016, 2017, ale i na podzim 2018. Scénář je neustále stejný: diktátorský režim začátkem léta vystřelí několik raket, pak dojde k jednání na půdě OSN, Rada bezpečnosti udělí humanitární výjimku ze sankcí a Severní Korea dostane zásoby jídla pro obyvatelstvo.

Loňský posun na podzim byl způsobený především výsledky letních summitů Kim Čong-una s americkými a jihokorejskými hlavami států. Na stole bylo zmírnění sankcí, ke kterému však nedošlo, což se projevilo listopadovým odpálením střel.

Letos byla situace jiná. Na KLDR dopadla rekordní sucha, která vedla k extrémní neúrodě. Jak uvádí server US News, srážky byly v zemi nejnižší od roku 1982 a sklizeň nejhorší od roku 2008. V kombinaci s ekonomickými sankcemi, které byly na zemi uvaleny, zažívají obyvatelé Severní Koreje prakticky hladomor.

Severní Korea tak „raketovou sezonu“ zahájila mnohem dříve – již na začátku května a podle BBC byly od té doby vedeny rozhovory mezi Jižní a Severní Koreou o zásobování. Většina lidí v KLDR totiž žije z přídělového systému a i ten jim často poskytne jen 300 gramů jídla denně. Jednání nakonec zaznamenala úspěch a koncem června se objevily zprávy, že Jižní Korea má v plánu poslat na sever až 50 tisíc tun rýže. Šlo by tak o první dodávku potravin od roku 2010, kterou by mezi sebou domluvily přímo dvě vlády.

Soul zároveň poskytl do fondu OSN na výživovou a lékařskou podporu žen a dětí v KLDR kolem 184 milionů dolarů. Společně s červnovou návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Severní Koreji se tak zdála mezinárodní situace na Korejském poloostrově bez problémů. Ale jen na první pohled.

Proč teď?

Navzdory slibu, který dal prezident Trump Kim Čong-unovi na loňském summitu v Singapuru, že se USA již nebudou organizovat každoroční vojenská cvičení s Jižní Koreou, se tyto manévry uskuteční. A Pchjongjang tak velice ostře reagoval – odpalem dvou střel minulý týden a dvou střel v noci na středu.

Podle lídra KLDR by USA a Jižní Korea měly vnímat tyto testy jako „vážné varování“. Střely krátkého doletu Severokorejci vypustili z oblasti Kalma nedaleko přístavu Wonsan na východě Země v 5:06 a 5:27 místního času (tedy v úterý v 21:06 SELČ). Dorazily do vzdálenosti přibližně 250 kilometrů a než dopadly do Japonského moře dosáhly výšky 30 kilometrů, informovala jihokorejská armáda.

Nyní testované rakety byly podle jihokorejského ministerstva obrany jiného typu, než dvě střely, které KLDR vypustila ve stejné oblasti minulý čtvrtek. Tehdy šlo podle agentury Reuters zřejmě o nový typ rakety s podobnými vlastnostmi, jako má ruský systém Iskander. A doletěly do vzdálenosti 690 kilometrů.

Eskalace bude pokračovat

Ani jedna z raket však podle japonského ministerstva zahraničí nedopadla do výsostných japonských vod, nikterak neohrozila japonské obyvatele a situace tudíž nikterak neeskalovala. „Odpal střel je klasickou ukázkou severokorejského chování k USA v posledních měsících. KLDR neustále zvyšuje tlak, ale nikdy nepřekročí hranici únosnosti,“ sdělila agentuře Bloomberg analytička Rachel Minyoung Leeová.

A skutečně zatím žádná radikální odezva z USA nepřišla. Prezident Trump v rozhovoru pro Fox News minulý týden diktátora přímo nekritizoval a dodal, že s Kimem vychází „velmi dobře“.

Naproti tomu americké ministerstvo zahraničí vyzvalo KLDR, aby se zdržela dalších provokací. Korejsko-americké cvičení prý proběhnout dle plánu.

Podle analytika Harryho Kazianise z washingtonského think-tanku Centre for the National Interest lze v nadcházejících dnech očekávat ještě další testy. „Severní Korea bude pokračovat ve ventilování svého hněvu testováním střel nadcházejících dne do začátku cvičení (USA a Jižní Koreje) na začátku srpna,“ uvedl pro BBC Kazianis.

„Je to jednoznačná zpráva Washingtonu a Soulu: zastavte spojená cvičení, nebo budeme pokračovat v ukázkách našich útočných vojenských kapacit,“ dodal analytik.