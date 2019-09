Sháněl ‚kompro‘ a odstranil nepohodlné. Trumpův právník se na Ukrajině činil

WASHINGTON/PRAHA Bez pověření a neveřejně. Trumpův osobní právník se na Ukrajině angažoval více než rok. Hledal totiž špínu na exviceprezidenta Joea Bidena. Při honu za informacemi ale i odstraňoval ty, kteří mu stáli v cestě. Třeba americkou velvyslankyni.

Rudolph Giuliani byl kdysi uznávaným starostou New Yorku. Právě on se musel vypořádávat s teroristickými útoky z 11. září 2001 a to, jakým způsobem následující události zvládl, mu přineslo velkou popularitu. Již tehdy se setkal s Donaldem Trumpem, který ve městě podnikal s realitami.



O řadu let později byl jedním z prvních podporovatelů Donalda Trumpa v boji o Bílý dům. Po vítězství ve volbách byl bývalý starosta New Yorku dokonce jedním z kandidátů na post ministra zahraničí USA.

Nakonec se jím ale nestal a Giuliani zmizel novinářům z radaru. Vrátil se, až se naplno rozjelo vyšetřování kauzy prezidentovy spolupráce s Ruskem a Giuliani se stal Trumpovým osobním právníkem. Od té doby pravidelně vystupoval v televizi Fox News, kde prezidenta obhajoval.

Právník na Ukrajině

Přestože Rudy Giuliani neměl žádnou funkci ve vládě ani na pozici poradce, ocitl se po několika letech v centru skandálu kolem červencového rozhovoru prezidenta Trumpa se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenskym, který ve výsledku vedl k zahájení procesu odvolání prezidenta z funkce.

Jak do této situace zapadá Giuliani? Prezidentův právník totiž téměř rok před zveřejněním inkriminujícího telefonátu komunikoval s lidmi na Ukrajině, aby získal kompromitující materiály na bývalého viceprezidenta Bidena.

Donald Trump mluví s bývalým newyorským starostou Giulianim.

Giuliani se scházel s „užitečnými“ lidmi. Jedním z nich byl například tehdejší generální prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko, protřelý politik, který se do funkce dostal ještě za minulé garnitury Petra Porošenka a byl v rámci zachování postu ochoten změnit strany a oddat se Zelenského protikorupčnímu tažení.

Reportér deníku The Washington Post Greg Miller situaci popsal následovně: „Giuliani si na Ukrajině vytvořil pozici zástupce prezidenta, který pracuje naprosto mimo oficiální kanály. Rozhodně nepodporoval zájmy Spojených států.“

Giuliani měl dva jasné cíle – získat informace o Bidenovi a zjistit více informací o jednáních bývalého šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta na Ukrajině. Jeho výhodou dozajista bylo, že měl přístup do Bílého domu, ale nebyl svázán s politikou USA. Setkával se s ukrajinskými podnikateli a právníky a dokonce si najal dva asistenty, aby jej zastupovali na Ukrajině.

Ambasadorka pryč

A zároveň se pokoušel odstranit kohokoliv, kdo by mu mohl překážet v dosažení cílů, jako například americká velvyslankyně na Ukrajině Marie Louise Yovanovitchová.

„Velvyslankyně pracuje pro Hillary Clintonovou, Demokraty a George Sorose,“ obvinil začátkem roku velvyslankyni v televizi Giuliani, vytvořil v Bílém domě přesvědčení, že je Yovanovitchová součástí spiknutí a podrývá prezidentovu autoritu.

Kariérní diplomatka, kterou odborná veřejnost vnímala jako dobrou apolitickou volbu, nakonec v květnu letošního roku pozici opustila, přestože na ní nebyly žádné stížnosti a její mandát ještě nevypršel.

Rudy Giuliani v dokumentu National Geographic Giuliani’s 9/11.

Podle informací deníku Washington Post byli z chování Giulianiho na Ukrajině zmatení zaměstnanci ministerstva vnitra, ale i pracovníci CIA. Tuto situaci ideálně dokresluje stížnost na prezidentovo chování z letošního srpna: „Slyšel jsem od mnoha pracovníků vlády, že byli hluboce znepokojeni chováním Giulianiho, nabourávání rozhodovacího procesu v otázkách národní bezpečnosti.“

Řada diplomatů se také začala zajímat, proč byla velvyslankyně odvolána a naráželi na další a další problémy. Proč se Giuliani stýká s prokurátory? Proč USA zadržují vojenskou pomoc Ukrajině, přestože již byla odsouhlasena? Napříč administrativou se objevil pocit, že prezident vztah s Ukrajinou využívá k vlastnímu zisku. A zaměstnanci Bílého domu se podle Grega Millera sami začali obávat hovoru Zelenského s Trumpem

„Báli jsme se, že celý rozhovor vlastně vůbec nebude o vztahu USA a Ukrajiny,“ popsal jeden ze členů administrativy. Právě tak totiž celá situace dopadla. Donald Trump tak nakonec bude muset čelit procesu odvolání. A Rudy Giuliani sám vše připouští.