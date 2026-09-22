Skupina svá tvrzení zveřejnila na dark webu a sdělila je také Reuters v on-line konverzaci. Ta autenticitu snímku nemohla potvrdit, upozornila však, že údajně napadená stránka a speciální portál FBI pro uchazeče byly dnes dočasně nedostupné. FBI na žádost o komentář nereagovala.
Reuters se podařilo ověřit část osobních údajů, které hackeři údajně FBI ukradli. Na základě oficiálních záznamů a dříve ukradených dat FBI zveřejněných na dark webu potvrdila nejméně devět shod. Nedokázala však určit, odkud data zachycená na snímku obrazovky pocházejí ani zda byla skutečně ukradena z interních systémů FBI, jak hackeři tvrdí.
Skupina ShinyHunters, která vznikla patrně kolem roku 2020, se vydírání dopouští opakovaně. V loňském roce se zaměřila například na zákazníky australské letecké společnosti Qantas a uživatele prémiových služeb webu s pornografickým obsahem Pornhub.