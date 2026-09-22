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Hackeři tvrdí, že získali osobní údaje tisíců zaměstnanců FBI

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  22:42aktualizováno  22:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hackerská skupina ShinyHunters tvrdí, že pronikla do systémů FBI a ukradla údaje tisíců zaměstnanců. Útok má být odvetou za květnové zveřejnění jejích praktik a doporučení obětem, aby hackerům nic neplatily. Skupina agentuře Reuters poskytla snímek údajně napadených stránek FBI s pracovními nabídkami a ukázku dat.

Skupina svá tvrzení zveřejnila na dark webu a sdělila je také Reuters v on-line konverzaci. Ta autenticitu snímku nemohla potvrdit, upozornila však, že údajně napadená stránka a speciální portál FBI pro uchazeče byly dnes dočasně nedostupné. FBI na žádost o komentář nereagovala.

Reuters se podařilo ověřit část osobních údajů, které hackeři údajně FBI ukradli. Na základě oficiálních záznamů a dříve ukradených dat FBI zveřejněných na dark webu potvrdila nejméně devět shod. Nedokázala však určit, odkud data zachycená na snímku obrazovky pocházejí ani zda byla skutečně ukradena z interních systémů FBI, jak hackeři tvrdí.

Skupina ShinyHunters, která vznikla patrně kolem roku 2020, se vydírání dopouští opakovaně. V loňském roce se zaměřila například na zákazníky australské letecké společnosti Qantas a uživatele prémiových služeb webu s pornografickým obsahem Pornhub.

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