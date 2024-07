Show při ceremoniálu v Paříži: urážka křesťanů? Bylo to extrémně neuctivé, tvrdí Musk

Slova mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové o tom, že Rusko by si s deštěm poradilo, byla tedy jen odpich k vážnější debatě. Píseň a tance drag queens, nalíčených mužů v ženských šatech, mnohé zaskočily. Důležitá byla ale nuance v závěru, díky které kritici nemuseli řešit, že jim vadí zmalovaní muži. Na konci vystoupení se totiž seřadili do sestavy, která mohla připomínat obraz Poslední večeře Leonarda da Vinciho, kde navíc ve středu – tam, kde by měl sedět Ježíš Kristus – byla lesbická zpěvačka a nad hlavou měla cosi, co vypadalo jako svatozář.

Ozval se i šéf Tesly Elon Musk: „Je to extrémně neuctivé vůči křesťanům,“ tweetoval na své sociální síti X. Postupně se ještě víc rozohnil a dospěl až k velkým myšlenkám jako „Pokud nebude více odvahy postavit se za to, co je spravedlivé a správné, křesťanství zahyne“. S kritikou toho, že vystoupení v závěru připomínalo poslední večeři Páně, přišli i zástupci církve. Například vatikánský arcibiskup Vincenzo Paglia či francouzští biskupové. Přidali se i konzervativní politici napříč planetou a samozřejmě i Rusko jako strážce starých pořádků.