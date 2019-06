Showman Boris Johnson prozatím boduje. Po hádce s přítelkyní nekomunikuje s médii

Londýn Ve Spojeném království se hledá nový lídr Konzervativní strany, který se zároveň stane ministerským předsedou. Zda jím bude favorizovaný Boris Johnson, nebo Jeremy Hunt, se dozvíme 23. července.

Šance, že se já stanu ministerským předsedou,“ nechal se kdysi slyšet Boris Johnson, „je asi stejně vysoká, jako že najdeme na Marsu Elvise, popřípadě že se proměním v olivovník.“

Pokud se přidržíme tohoto příměru, zjistíme, že šance na Elvisův zázračný návrat jsou poměrně slušné. Podle nejnovějšího průzkumu agentury ComRes dosahují 61 procent. Důvěrou konzervativních voličů neotřásl ani Johnsonův nejnovější skandál. Podle deníku The Guardian se měl dotyčný v brzkých ranních hodinách 21. června vášnivě pohádat se svou partnerkou Carrie Symondsovou. Celý incident byl zachycen na nahrávce jejich sousedy, kteří se údajně obávali o Symondsové zdraví. Přivolaná policie však zasahovat nemusela.

Konzervativní The Telegraph ovšem poukázal na fakt, že Johnsonovi sousedé mají do nestrannosti daleko. Eve Leighová, manželka Toma Penna, který měl na policii telefonovat, se například v minulosti na Twitteru pochlubila tím, že Johnsonovi na ulici ukázala prostředníček.

Ať už to bylo jakkoli, incident rozpoutal mediální bouři. Od té doby tráví Johnson většinu času tím, že se vyhýbá otázkám novinářů s odkazem na právo na soukromí. Zároveň se však spekuluje o tom, že serveru Mail Online podstrčil „zamilovaný obrázek“ sebe a Symondsové, který byl publikován v pondělí. Zkrátka a dobře, stalo se přesně to, čeho se Johnsonův tým obával nejvíc – Boris je opět středem kontroverzní kauzy, která může zkomplikovat jeho politické ambice.

Johnson nikdy neměl ke skandálům daleko. Coby mladý novinář byl vyhozen z londýnských Timesů za to, že zfalšoval citaci. Má nejspíš alespoň jedno nemanželské dítě. Je známý tím, že říká to, co si myslí, což bývá v politice záruka rychlého konce. Ne tak pro něj. V politicky korektní Británii je stěží představitelné, že by si někdo jiný mohl dovolit označit ženu v burce za „poštovní schránku“, popř. obyvatele Commonwealthu za „černého kluka s vlaječkou“. Jenže když jde o Johnsona, zdá se, že mu to spíš přináší body. Jeho přirozenost a sklony k showmanství mu v minulosti získaly nejednoho voliče.

Brexit za každou cenu

Číslo 10 Downing Street je ale přece jen trochu jiná meta. Ministerský předseda ve Spojeném království požívá značné vážnosti. Od úspěšného kandidáta se očekává i morální a ideové směřování celé země. Může takový úřad zastávat Boris Johnson?

Jako by si tuhle otázku pokládal i on sám. Od začátku kampaně zvolil strategii „méně je více“. S médii pokud možno nekomunikoval, televizním debatám se vyhýbal a tvářil se nezvykle vážně a důstojně. Incident z minulého pátku ale všechno změnil a Johnson teď musí s kůží na trh. Jeho výhodou je nesporný šarm – který uznávají i jeho protivníci – a jasný závazek provést brexit stůj co stůj do 31. října 2019.

Jeho protivník Jeremy Hunt působí nevýrazně a byl jedním komentátorem označen za „Theresu Mayovou v kalhotách“. Na rozdíl od Johnsona však umí držet jazyk za zuby, když to žádá politický bonton. Kauzy typu Symondsová mu nesporně hrají do karet.

Johnson zareagoval v úterý rozhodným krokem. Novým šéfem svého týmu jmenoval Iaina Duncana Smithe, známého podporovatele brexitu a člena euroskeptické European Research Group (ERG). Smith byl rozhodným odpůrcem dohody o brexitu dojednané premiérkou Mayovou a v minulosti se vyslovil pro tvrdý brexit. Jeho jmenování koresponduje s Johnsonovou snahou odvést pozornost od svého soukromého života a vrátit ji ke své silné stránce – k brexitu. Zdá se pravděpodobné, že v nejbližších dnech z Johnsonových úst opět uslyšíme, že odejít v říjnu z EU bez dohody není žádný konec světa, protože Spojené království bude s Evropskou unií moci obchodovat bez cel na dočasné bázi.

Johnsonovo poselství je jasné: „Já jsem ten, kdo to s brexitem myslí vážně.“ To mezi konzervativními Brity rezonuje víc než dost. Co by se muselo stát, aby jeho strategie selhala? O tom lze pouze spekulovat. Zdá se ale jisté, že největším soupeřem Borise Johnsona v boji o Downing Street je Boris Johnson sám.

Autor je dopisovatelem LN ve Spojeném království.