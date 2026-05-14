Si a Trump slibují lepší vztahy. Čínský prezident ale varoval ohledně Tchaj-wanu

Trump ohledně setkání řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Jednání se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, poté se však v říjnu oba lídři shodli na příměří.
Na úvod čtvrtečního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Sim jsou fantastické a že jsou přátelé.
Čína a USA se mohou kvůli Tchaj-wanu dostat do střetu
Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tchaj-wanu, řekl podle čínských médií prezident S během jednání s Trumpem. Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást a USA podporují jeho nezávislost, označil Si za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů.
Mluvčí tchajwanské vlády v téže době uvedl, že ostrov je velmi vděčný za dlouhodobou americkou podporu, napsala agentura Reuters.
Trump dorazil do Pekingu v době, kdy se v USA potýká s poklesem popularity kvůli americko-izraelské válce s Íránem a růstem cen vyvolaným související blokádou Hormuzského průlivu.
Ministr zahraničí Marco Rubio, který je v Trumpově delegaci, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.
Trump se i kvůli potížím spojeným s válkou vyvolanou USA a Izraelem snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Šéfa Bílého domu doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem jako je Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.
Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.