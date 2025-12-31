Věříme ve vítězství, přivítal Putin nový rok. Si řečnil o sjednocení s Tchaj-wanem

  14:59aktualizováno  14:59
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Čínský prezident Si Ťin-pching ve své zdravici prohlásil, že znovusjednocení s Tchaj-wanem je nezastavitelné.
Číňané sledují novoroční projev Si Ťin-pchinga. (31. prosince 2025)

Číňané sledují novoroční projev Si Ťin-pchinga. (31. prosince 2025) | foto: Andy WongAP

Ruský prezident Vladimir Putin (25. prosince 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching (31. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Putin v projevu podle TASS zmínil účastníky takzvané speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu, která trvá už téměř čtyři roky a vyžádala si podle dostupných informací zřejmě statisíce zabitých a zraněných.

„Do nadcházejícího nového roku přeji všechno nejlepší všem našim bojovníkům a velitelům. Věříme ve vás a v naše vítězství,“ řekl Putin.

Ruský prezident kromě toho vyjádřil přesvědčení, že Rusové jsou „jedna velká rodina, která je silná a sjednocená“. „Proto budeme i nadále pracovat a budovat, dosahovat stanovených cílů a půjdeme pouze vpřed – pro naše děti a vnoučata, pro naše velké Rusko,“ prohlásil prezident, který popřál Rusům mimo jiné zdraví, štěstí a lásku.

Příslušník ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar nedaleko města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (30. prosince 2025)
Výcvik ukrajinské 65. mechanizované brigády v Záporožské oblasti (29. prosince 2025)
Příslušník ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar si zdobí zákop nedaleko města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (30. prosince 2025)
Pohled na rozstřílené město Kupjansk v Charkovské oblasti (30. prosince 2025)
Novoroční projev šéfa Kremlu mohli podle médií vzhledem k časovému posunu jako první sledovat obyvatelé Kamčatky a Čukotky na ruském Dálném východě.

Letos projev trval tři minuty a 20 sekund, a je tak jedním z nejkratších, napsal TASS. Podotkl, že délka Putinových novoročních projevů se rok od roku liší, přičemž nejstručnější byl v roce 2006, kdy promlouval něco přes dvě minuty, naopak nejdéle hovořil v roce 2022, kdy projev trval kolem devíti minut a Putin ho pronesl z velitelství Jižního vojenského okruhu v Rostově na Donu. V únoru 2022 Rusko zahájilo svou invazi na Ukrajinu.

Znovusjednocení je nezastavitelné, řekl Si

S novoročním projevem vystoupil i čínský prezident Si Ťin-pching. „Znovusjednocení naší vlasti, které je v souladu s duchem doby, je nezastavitelné,“ řekl. „My Číňané na obou stranách Tchajwanského průlivu sdílíme krevní a příbuzenské pouto,“ dodal. Průliv široký 160 kilometrů odděluje Čínu od demokraticky spravovaného ostrova.

Si Ťin-pching také v proslovu vychvaloval technologický pokrok své země zejména ve zbrojním a vesmírném průmyslu. Zatímco mluvil, míhaly se na obrazovkách před diváky výjevy humanoidních robotů, kteří předváděli bojové umění kung-fu, nebo záběry nových vodních elektráren.

Čína ve středu ukončila vojenské cvičení pojmenované Spravedlivá mise 2025, které začalo v pondělí a jež mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit od zásahu jiné země, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.

Čínské manévry se konaly jen necelé dva týdny poté, co Spojené státy oznámily, že prodají Tchaj-wanu zbraně za 11,1 miliardy dolarů (229 miliard Kč). Peking na tento krok ostře zareagoval a uvalil sankce na americké zbrojní firmy. V úterý také čínské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP uvedlo, že tomuto prodeji zbraní zabrání i s pomocí síly.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle.

