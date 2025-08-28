Za Si Ťin-pchingem dorazí Kim Čong-un a Putin. Budou slavit konec světové války

Autor: ,
  7:58
Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který opouští svou zemi jen výjimečně, se příští týden vypraví do Číny na oslavu konce druhé světové války. Informují o tom světové agentury s odkazem na oficiální čínská a severokorejská média. Na slavnostní vojenskou přehlídku dorazí politici 26 zemí včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedla agentura Nová Čína.

Čína je dlouhá léta nejdůležitějším spojencem severokorejské diktatury, v posledních letech však podle agentury AP vztahy poněkud ochably a Pchjongjang se je snaží posílit. Kim se naposledy do Pekingu vypravil v roce 2019, nyní přijede na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, potvrdila KLDR, aniž uvedla podrobnosti o délce návštěvy.

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching. (9. května 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching. (9. května 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching. (9. května 2025)
32 fotografií

Čína si 80. výročí konce války připomene 3. září a na vojenskou přehlídku dorazí i Putin. Ten má být podle dřívějších informací agentury TASS v Číně na přelomu srpna a září na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).

Účast státníků západních zemí se na oslavách neočekává, napsala AP.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.