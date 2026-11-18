Podle televizních záběrů se státníci objali a zazněla americká hymna. Oba prezidenti se ve čtvrtek společně zúčastní schůzky s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Toho na stejném letišti uvítal vysoce postavený stranický činitel Cchaj Čchi.
„Očekávám, že trojstranné jednání mezi vůdci Ruska, Číny a Ameriky, které je naplánováno na okraji summitu, bude velmi užitečné,“ uvedl Putin v projevu na vrcholném setkání APEC.
Trump s čínským a ruským prezidentem chce hovořit mimo jiné o válce na Ukrajině nebo o omezení jaderných zbraní.
APEC má 21 členů, jsou mezi nimi mimo jiné Čína, Spojené státy, Austrálie, několik latinskoamerických států, Japonsko, Kanada či Indonésie. V organizaci působí také Tchaj-wan, který má napjaté vztahy s Pekingem, jenž ostrov považuje za svou odštěpeneckou provincii.
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24. září 2026