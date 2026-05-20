Si označil vztahy obou zemí za „neotřesitelné“ a Putinovi mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.
Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Paláce lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.
Putin do Pekingu dorazil v úterý večer SELČ a se Siem podle Kremlu chce mimo jiné projednat ekonomickou spolupráci obou zemí. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Čína je největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž přispívá k financování této války.
Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským prezidentem se naposledy sešel loni v září v Pekingu.
Si tehdy nazval Putina „starým přítelem“ a Putin svého hostitele „drahým přítelem“. Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.