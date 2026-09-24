Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelu děl a přeletu bombardérů

Před Siho příletem čekaly na letišti nastoupené jednotky. Po dosednutí stroje přelétly nad základnou dva bombardéry B-1, zahrála kapela, zazněly výstřely z děl a byl rozvinut červený koberec, po němž prošli Trumpovi k čínskému manželskému páru, potřásli si s ním rukou a s úsměvem na tváři si vyměnili několik slov. Na druhé straně koberce byly přistaveny černé limuzíny typu Beast s americkými a čínskými vlaječkami.
Trump přivítal Siho osobně už na letištní ploše a ne až v Bílém domě, jak je obvyklé. Jeho rozhodnutí podle agentury AP ukazuje, jak daleko je americký prezident ochoten zajít, aby uctil čínského vůdce při jeho první státní návštěvě za více než deset let. „Myslím, že to oceňují, jsou to báječní lidé,“ řekl podle AP Trump po návratu do Bílého domu. Americkému prezidentovi se dostalo velkolepého uvítání v polovině května, kdy navštívil Peking.
Republikánský senátor Roger Wicker ale podle AP kritizoval Trumpovo „velkolepé přivítání“. Danny Russel, bývalý americký diplomat za vlády exprezidenta Baracka Obamy, zase uvedl, že okázalé přivítání na letišti znamenalo pro Peking propagandistický úspěch. Takováto mimořádná úcta je podle něj důkazem toho, že čínský vůdce se nyní těší mimořádně vysoké úctě ze strany amerického prezidenta. Peking to využívá doma i na mezinárodní scéně k tomu, aby ukázal rostoucí význam Číny a Si Ťin-pchinga, dodal.
„Čína a USA by měly být partnery, nikoli soupeři. Dosažení velkého oživení čínského národa a učinění Ameriky opět velkou mohou jít ruku v ruce a obě země mohou přispívat k úspěchu té druhé, čímž budou prospívat celému světu,“ napsal čínský prezident podle médií v prohlášení.
Oba prezidenti se dnes setkají v Bílém domě. Jednat budou podle médií o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti umělé inteligence (AI) nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k válce v Íránu a k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Trump má podle agentury Reuters požádat Siho také o propuštění Jou-lin Čchena, odborníka na severokorejské jaderné testy čínského původu, který je ve vězení od konce roku 2024, a výzkumníka Mina Zina zatčeného letos v červnu. Oba jsou občany USA.
Prezidenti se naposledy setkali v polovině května v Pekingu.