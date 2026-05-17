Velikán Si a prcek Trump? Křesla při státní návštěvě vyvolala debatu

Indický deník Economic Times dokonce uvedl, že křesla byla naaranžována tak, aby působila stejně vysoká.
„Čínský prezident to promyslel do posledního centimetru a na Trumpovu židli položil malý polštářek, aby vypadali stejně vysocí. Trump nařídil, aby polštářek odstranili, což způsobilo, že v sedě vypadal menší než čínský prezident,“ napsal deník s odkazem na komentáře uživatelů sociálních sítí.
Záběry z jiné akce, kde oba prezidenti sedí vedle sebe, však naznačují, že nemuselo jít o záměr. Výškový rozdíl totiž odpovídá situaci zachycené na virálním videu. Podobně vyznívají i další dostupné záběry.
Jisté ale je, že podobné situace nejsou v diplomatickém světě ničím neobvyklým. Ega světových politiků často nesnesou vizuální podřazenost. Příkladem bývá ruský prezident Vladimir Putin, kterého kamery opakovaně zachytily v botách s nápadně zvýšenou podrážkou. Odhaduje se, že měří nejvýše 170 centimetrů, takže by ho jinak leckterý protějšek převyšoval.