Velikán Si a prcek Trump? Křesla při státní návštěvě vyvolala debatu

Autor:
  16:37
Uživatelé sociálních sítí řeší video ze summitu v Pekingu, na kterém jsou zachyceni prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching v křeslech, která působí, jako by měla rozdílnou výšku. Sedící americký prezident tak vypadá menší než jeho čínský protějšek. Záběry z jiné akce naznačují, že nemuselo jít o záměr, nýbrž o fyziologickou zvláštnost šéfa Bílého domu.

Indický deník Economic Times dokonce uvedl, že křesla byla naaranžována tak, aby působila stejně vysoká.

„Čínský prezident to promyslel do posledního centimetru a na Trumpovu židli položil malý polštářek, aby vypadali stejně vysocí. Trump nařídil, aby polštářek odstranili, což způsobilo, že v sedě vypadal menší než čínský prezident,“ napsal deník s odkazem na komentáře uživatelů sociálních sítí.

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Trump a Si na jiné nezávislé akci během prvního Trumpova mandátu sedí na zřejmě stejně vysokých židlích
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching během summitu v Pekingu. Upraveno uživatelem sociální sítě (14. května 2026)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Takaičiová v Bílém domě sedí na zřejmě stejně vysokých židlích
Americký prezident Donald Trump a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau
6 fotografií

Záběry z jiné akce, kde oba prezidenti sedí vedle sebe, však naznačují, že nemuselo jít o záměr. Výškový rozdíl totiž odpovídá situaci zachycené na virálním videu. Podobně vyznívají i další dostupné záběry.

Jisté ale je, že podobné situace nejsou v diplomatickém světě ničím neobvyklým. Ega světových politiků často nesnesou vizuální podřazenost. Příkladem bývá ruský prezident Vladimir Putin, kterého kamery opakovaně zachytily v botách s nápadně zvýšenou podrážkou. Odhaduje se, že měří nejvýše 170 centimetrů, takže by ho jinak leckterý protějšek převyšoval.

Vstoupit do diskuse

Schodiště

Klaďasové i záporáci těch nejtěžších časů. A také andělé mezi Sudeťáky

Koncentační tábor. Ilustrační foto

ONLINE: Dánsko - Švédsko 0:2. Repríza boje o bronz, náskok zvýšil Ekman-Larsson

Švédský obránce Mattias Ekholm (vlevo) slaví vstřelený gól.

ONLINE: Rakousko - Maďarsko 1:1. Střet outsiderů, z přesilovky srovnává Sofron

Rakušan Lucas Thaler (vlevo) a Zsombor Garát z Maďarska

Velikán Si a prcek Trump? Křesla při státní návštěvě vyvolala debatu

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Rozhovor

Zatím jsem věrný papíru. Psaní scénáře k filmu Franz jsem se chtěl vyhnout, říká Epstein

Marek Epstein

Krvácející Rusko hledá spásu v Afričanech, podvedené chuďase žene do války

Bibiana Wangariová drží portrét svého syna Charlese Waithaky Wangariho během...

Na jedinou jadernou elektrárnu v arabském světě dopadl dron, ztížil napájení reaktoru

Jadernou elektrárnu Baráka stavěla ve Spojených arabských emirátech...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Glosa

Jak se krade důvěra a vkrádá kolektivní vina. Podvodných telefonátů přibývá

Podvodníci cílí zejména na seniory.

Čínští vědci poprvé hromadně naklonovali kozy. Ročně vyprodukují tři tuny mléka

Klonované kozy

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

Bezpečnost na derby nikdo nepodcenil, míní Tvrdík. Politici mluví o selhání

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.