Sibiřské město Salechard poslalo ruským vojákům na ukrajinské bojiště neobvyklou „humanitární pomoc“. Radnice jim dodala zásilku 2000 sobích kůží na ochranu před zimou i ukrajinskými drony. Město leží na polárním kruhu, více než 2400 kilometrů východně od Moskvy.
„V nákladu je 2000 sobích kůží. Jsou to nejen teplé věci, ale je to životně důležitý prvek maskování a ohřívání. Sobí kůže výborně maskují naše opěrné body před termovizemi nepřítele a také spolehlivě zahřívají vojáky v drsných polních podmínkách,“ napsala na sociální síti ranidce města, které je správním střediskem Jamaloněneckého autonomního okruhu.

Ve válce proti Ukrajině již zahynulo přinejmenším 42 obyvatel města a téměř čtyři stovky lidí z regionu, poznamenal server The Moscow Times.

Připomněl, že nejen města, ale i ruské politické strany, společenské organizace a regionální úřady doslova soupeří o to, kdo odešle co největší náklad humanitární pomoci vojákům na frontu, kde pociťují palčivý nedostatek i těch nejzákladnějších věcí.

Podle portálu jeden z proválečných blogerů tento měsíc informoval, že vojáci jako humanitární pomoc dostávají i zdravotnický materiál vyrobený ještě v roku 1977, v éře sovětského vůdce Leonida Brežněva. Jako důkaz zveřejnil snímky krabic se sovětskými obinadly, vatou a obvazy. Tvrdil, že problém je systémový: „Hovoříme o systematických, rozsáhlých dodávkách, které posílají organizace se zvučnými jmény a solidním financováním,“ napsal.

